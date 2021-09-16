Укр

Три знака Зодиака, чью любовь невозможно получить

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Любовный гороскоп Новость обновлена 16 сентября 2021, 11:07
Любовный гороскоп

Скорпионам непросто открыть свое сердце другим людям.

Любовь представителей некоторых знаков Зодиака очень сложно завоевать. Они не подпускают никого близко к себе, их доверие нелегко получить. Астрологи назвали три знака Зодиака, чье сердце растопить сложнее всего.

Скорпион

На первом месте нашего списка находится Скорпион. Этому знаку очень сложно открыть свое сердце другим людям, рассказать о своих переживаниях. Жизнь научила их, что доверять опасно. Скорпиону требуется много времени, чтобы открыться по-настоящему. Однако ожидание стоит того: этот знак — самый страстный в гороскопе.

Близнецы

Близнецы положительно относятся к самой идее отношений, однако идея о том, что им стоит посвятить всю жизнь, кажется представителям знака очень странной. Любовь для них не на первом и даже не на втором месте. Также Близнецам сложно посвятить себя только одному человеку.

Козерог

Козерог в отношениях постоянно переживает о том, что что-то может пойти не так. Порой Козерогам кажется, что они не заслуживают счастья и подсознательно отталкивают людей, которые хотят с ними сблизиться.

Ранее "Телеграф" назвал знаки Зодиака, которые больше всего на свете любят командовать.

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