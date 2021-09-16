Укр

Диетолог назвала самые распространенные ошибки украинцев в питании

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Украинцы едят слишком много соли Новость обновлена 16 сентября 2021, 16:59
Украинцы едят слишком много соли

Из-за высокого ритма жизни люди чаще едет полуфабрикаты с повышенным содержанием соли и сахара.

Терапевт-диетолог Татьяна Лакуста назвала самые распространенные ошибки украинцев в питании. По ее словам, среднестатистический украинец употребляет слишком много соли. Кроме того, в рационе украинцев все еще слишком мало овощей.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Высокий темп жизни диктует свои пищевые интересы. Человек может готовить меньше еды. Из-за этого он ест больше полуфабрикатов, которые имеют повышенное содержание соли, сахарозы или муки. У нас проведено было исследование в прошлом году по пищевым привычкам украинцев. Результат его показал, что у среднестатистического украинца большее количество соли в питании, чем положено, и меньше, чем нужно овощей. В целом у людей, которые не интересуются здоровым питанием, сохраняются проблемы с дефицитом клетчатки, переизбытком соли, переизбытком сахара", — рассказала диетолог.

При этом диетолог отметила, что в последнее время украинцы стали больше интересоваться принципами здорового питания и тщательнее следить за своим рационом.

Полный текст интервью с диетологом Татьяной Лакустой читайте на "Телеграфе" 17 сентября в 8:00.

Ранее "Телеграф" писал о том, как влияет сон на процесс похудения.

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