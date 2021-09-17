Меган Маркл, Билли Айлиш и Тим Кук - кто попал в ТОП-100 инфлюэнсеров по версии TIME

Список разделили на шесть категорий.

Журнал TIME опубликовал сотню самых влиятельных людей в 2021 году.

Список появился на сайте издания.

Инфлюенсеров определяли в нескольких категориях: иконы, первопроходцы (пионеры), титаны, творческие люди, лидеры и инноваторы.

В "иконах" в начале списка показались Меган Маркл и принц Гарри. Они попали в перечень не только благодаря широкому освещению их жизни в прессе, но и за социальные инициативы и благотворительность. Также в этом перечне кантри-певица Долли Партон, арестованный оппозиционер из России Алексей Навальный и певица Бритни Спирс.

Среди "пионеров" первой стоит певица Билли Айлиш. В комментарии отмечено, что несмотря на всемирную известность, она осталась непринужденной и много времени посвящает защите женщин. Также в список попали, среди прочих, гендиректор института сівороток в Индии Адар Пунавалла и правозащитник Бен Крамп.

В категории "титаны" на первом месте — гимнастка Симона Байлз. Она выступала на Олимпиаде в Токио и принесла США бронзу в личном первенстве на бревне и серебро в командном многоборье. Также в этой категории отметили гендиректора Apple Тима Кука и актрису из Кореи, получившую Оскар Юн Ю Чжун (Юн Ёджон).

Среди творческих людей отметили актрису Кейт Уинслет, репера Lil Nas X и французского актера известного по фильму "1+1" Омара Си.

В разделе "лидеров" вверху списка оказался нигерийский экономист Нгози Оконджо-Ивеала. Также журнал отметил вице-президента США Камалу Харрис, которая стал не только первой женщиной на этом посту, но и первой темнокожей. В перечне также оказалась лингвистка из Чили, активистка за права коренных народов Элиза Лонкон Антилео.

В перечне инноваторов на первом месте оказался не Илон Маск. Дженсен Хуанг — исполнительный директор компании NVIDIA попал в список на первую позицию. Илон Маск оказался на второй. Также в списке гендиректор General Motors Мэри Барра и врач польского происхождения Лидия Моравская. Она известна тем, что изучала способы передачи коронавируса по воздуху.

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