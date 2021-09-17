"Конец карьеры?": Егор Крид решил удалить свой YouTube-канал с 6-ю миллионами подписчиков

Артист поблагодарил своих фанатов за поддержку и рассказал причину своего решения.

Популярный российский певец Егор Крид шокировал фанатов своим новым заявлением. Артист решил удалить свой YouTube-канал, который был создан еще в 2011 году. За 10 лет существования канала, на Крида подписались почти 6 миллионов подписчиков, и ему удалось собрать более миллиарда просмотров.

16 сентября Егор опубликовал прощальное видео, которое так и назвал "Я удаляю канал".

В коротком ролике исполнитель объяснил, что причиной удаления канала стало падение просмотров, которое он связывает с работой алгоритмов платформы, что не способствует продвижению его контента. Также Егор поблагодарил всех подписчиков за поддержку на протяжении всех 10-лет.

"Большое спасибо за десять замечательных лет вместе, за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку" — говорит Крид.

В комментариях под роликом и на его странице в Инстаграм поклонники засыпали Крида просьбами не удалять канал, параллельно предполагая что же на самом деле стало причиной такого решения их любимца.

Оказалось все банально просто. Таким образом Егор анонсировал свой новый канал и первое видео на нем. Во второй части видео к Криду присоединяется стример Слава Бустер, который предлагает артисту не удалять старый канал, а создать новый.

Отметим, что Егор Крид (наст. имя Булаткин Егор Николаевич) был занесен в базу "Миротворец" в феврале 2016 года. Летом 2015 артист незаконно посещал временно оккупированную территорию Автономной республики Крым. В частности, давал концерты в клубе в Севастополе. Срок действия запрета был до февраля 2021 года, поэтому он уже может гастролировать Украиной. К слову, на полуострове российский певец продолжил выступать. Его последний концерт в Крыму состоялся в 2019 года.

Ранее, "Телеграф" писал, что скандальная блогерша Таисия Маламан/Онацкая, известная как Di.rubens, решила судиться с Анатолием Штефаном. Девушка требует "возвратить" ей ее репутацию и признать видео, в котором она признается в любви к России, сфальсифицированным.