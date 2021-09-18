Полнолуние в сентябре 2021: его особенности, что нельзя делать в этот день

Полнолуние в сентябре практически совпадает с днем осеннего равноденствия и имеет особенную силу.

В сентябре полнолуние наступит 21 числа. Луна будет пребывать в зодиакальном созвездии Овна. Полнолуние — это центральная часть лунного цикла. Это период характеризуется умиротворением, обострением интуиции и внутренней силы. Первое осеннее полнолуние будет иметь особенное влияние, поскольку в этом году оно практически совпало с днем осеннего равноденствия — 22 сентября.

Полнолуние в сентябре: когда наступит

Точное время, когда над Землей взойдет первая полная Луна 21 сентября в 2021 году – 2:55. Луна будет пребывать в знаке Зодиака Овен.

В чем особенность полнолуния в сентябре

В сентябре полнолуние будет особенным, поскольку его дата почти полностью совпадает с днем осеннего равноденствия. Луна, которая всходить наиболее близко ко дню осеннего равноденствия, еще называется "урожайной". В этот день усиливаются космические энергетические потоки. У людей обостряется так называемое "шестое чувство".

В период полной Луны людям также свойственна повышенная эмоциональность и чувствительность. Нужно быть особенно бережным с чувствами других людей.

Что можно делать в полнолуние 21-го сентября

В полнолуние хорошо строить планы на будущее, а вот приступать к их исполнению в период полной Луны не стоит.

День можно посвятить спа процедурам, уходу за своим телам. В целом день благоприятен, для того чтобы расслабиться и посвятить его себе.

В этот день астрологи рекомендуют налаживать родственные связи, проводить день с друзьями и близкими. Избегайте нервного перенапряжения.

Что нельзя делать в полнолуние 21-го сентября

В полнолуние необходимо избегать конфликтных ситуаций и конфликтов, старт новых дел следует отложить до более благоприятного периода. Займитесь рутинными делами, а вот вносить резкие перемены в свою жизнь в этот период не стоит.

В этот период могут наблюдаться сложности с деньгами, поэтому избегайте любых финансовых операций. От дальних поездок и командировок лучше отказаться.

Гороскоп на 21 сентября

В этот день астрологи обещают приятные перемены для всех знаков Зодиака. В полнолуние нужно сохранять спокойствие и избегать негативных мыслей. Звезды будут благосклонны к спокойным и уравновешенным людям.

Лунный календарь на сентябрь 2021

Лунный календарь на сентябрь

Ранее "Телеграф" писал о том, что Марс с 15-го сентября будет находиться в знаке Весы. В этот период могут усилится разногласия и обостриться конфликты.