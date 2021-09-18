Укр

Украинская Кардашьян Алена Омович "посветила" голой попой в самом центре Киева (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
36
Алена Омович Новость обновлена 18 сентября 2021, 16:17
Алена Омович

27-летняя девушка выложила новое соблазнительно фото

Украинская модель и блогер Алена Омович (@Alena Star) продолжает публиковать экстравагантные и будоражащие воображение кадры, на которых позирует в самых пикантных образах. Инстадива, увеличившая ягодицы в мае 2021 года, похвасталась новым фото, которое сделала в самом центре Киева.

Омович, недавно обнажившая свои прелести в купе вагона "Укрзализныци", разместила в Инстаграме фото, на котором позирует на фоне входа в брендовый магазин Chanel.

"Так девочки, щас Аленка вас научит фоткаться у Chanel. А то все лукбуки снимают", — написала девушка в новом посте.

Менее чем за час снимок собрал более 13 тысяч лайков.

Алена Омович
Алена Омович

Ранее украинская Ким Кардашьян продемонстрировала свои ягодицы с неожиданного ракурса. Добавим, что 27-летняя девушка также может похвастаться роскошным бюстом.

Теги:
#Модели #Блогеры #Алена Омович
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