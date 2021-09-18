Украинская Кардашьян Алена Омович "посветила" голой попой в самом центре Киева (фото)
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27-летняя девушка выложила новое соблазнительно фото
Украинская модель и блогер Алена Омович (@Alena Star) продолжает публиковать экстравагантные и будоражащие воображение кадры, на которых позирует в самых пикантных образах. Инстадива, увеличившая ягодицы в мае 2021 года, похвасталась новым фото, которое сделала в самом центре Киева.
Омович, недавно обнажившая свои прелести в купе вагона "Укрзализныци", разместила в Инстаграме фото, на котором позирует на фоне входа в брендовый магазин Chanel.
"Так девочки, щас Аленка вас научит фоткаться у Chanel. А то все лукбуки снимают", — написала девушка в новом посте.
Менее чем за час снимок собрал более 13 тысяч лайков.
Ранее украинская Ким Кардашьян продемонстрировала свои ягодицы с неожиданного ракурса. Добавим, что 27-летняя девушка также может похвастаться роскошным бюстом.
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