Злобные, летающие и осенние: лучшие мемы про котов за неделю

Посмотрев смешные картинки и мемы с этими пушистиками, подавленное настроение улетучится и на его место придет только позитив!

Смотря на некоторых котов, а точнее их поведение, мельком начинаешь думать о том, что весь мир реально был создан только для них, и люди тоже. Кто-то ведь должен их кормить, поить и гладить. Однако несмотря на все это эти добрые (не всегда) животные могут развеселить даже самого угрюмого человека на планете.

Не верите? Смотрите далее смешные картинки, мемы и видеоприколы с котами, которые "Телеграф" собрал в этом материале и переубеждайтесь.

А вот и первые доказательства их превосходства:

Всем знакомые ситуации:

Немного танцев:

Коты-"супергерои":

Бэтмен:

Хлебо-кот

Они даже по воде ходят!!!

Вот как должен выглядеть колл-центр поддержки:

И немного красивых осенних фоточек:

Больше уморительных картинок и мемов с котами вы найдете по этой ссылке в материалах "Телеграфа".