Злобные, летающие и осенние: лучшие мемы про котов за неделю
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Посмотрев смешные картинки и мемы с этими пушистиками, подавленное настроение улетучится и на его место придет только позитив!
Смотря на некоторых котов, а точнее их поведение, мельком начинаешь думать о том, что весь мир реально был создан только для них, и люди тоже. Кто-то ведь должен их кормить, поить и гладить. Однако несмотря на все это эти добрые (не всегда) животные могут развеселить даже самого угрюмого человека на планете.
Не верите? Смотрите далее смешные картинки, мемы и видеоприколы с котами, которые "Телеграф" собрал в этом материале и переубеждайтесь.
А вот и первые доказательства их превосходства:
Всем знакомые ситуации:
Немного танцев:
Коты-"супергерои":
Бэтмен:
Хлебо-кот
Они даже по воде ходят!!!
Вот как должен выглядеть колл-центр поддержки:
И немного красивых осенних фоточек:
Больше уморительных картинок и мемов с котами вы найдете по этой ссылке в материалах "Телеграфа".
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