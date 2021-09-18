Укр

"Ангельски красивая": мама Дана Балана напомнила фанатам о Тине Кароль (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Людмила Балан Новость обновлена 18 сентября 2021, 20:27
Людмила Балан

63-летняя Людмила Балан дала мудрый совет своим поклонникам

Мама популярного исполнителя Дана Балана, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан продемонстрировала светлый образ и покорила своих поклонников. 63-летняя женщина в 2020 году исполнила песню на сцене украинского проекта "Голос країни", где познакомилась с предполагаемой тогда возлюбленной Дана — Тиной Кароль.

Стильный лук Людмила Балан показала у себя на странице в Инстаграме, также дав своим фанатам мудрый совет.

"Будь как дерево. Дерево дает тень даже тому, кто срезает его ветви", — написала телеведущая в посте. На фото Людмила позирует в белоснежном платье и ботинках под цвет.

Людмила Балан
Людмила Балан

В комментариях певице написали, что хотели бы видеть совместное фото с Тиной Кароль, которая могла бы стать невесткой Людмиле Балан.

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Комментарии

Напомним, что приписываемый роман молдавского певца Дана Балана и украинской исполнительнице Тины Кароль оказался наигранным. Как заявил продюсер "Голосу" Владимир Завадюк, романтические отношения пары были "синтетически" созданы, чтобы повысить рейтинги вокального шоу.

Теги:
#Тина Кароль #Дан Балан #Людмила Балан
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