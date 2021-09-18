"Ангельски красивая": мама Дана Балана напомнила фанатам о Тине Кароль (фото)
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63-летняя Людмила Балан дала мудрый совет своим поклонникам
Мама популярного исполнителя Дана Балана, известная молдавская телеведущая и певица Людмила Балан продемонстрировала светлый образ и покорила своих поклонников. 63-летняя женщина в 2020 году исполнила песню на сцене украинского проекта "Голос країни", где познакомилась с предполагаемой тогда возлюбленной Дана — Тиной Кароль.
Стильный лук Людмила Балан показала у себя на странице в Инстаграме, также дав своим фанатам мудрый совет.
"Будь как дерево. Дерево дает тень даже тому, кто срезает его ветви", — написала телеведущая в посте. На фото Людмила позирует в белоснежном платье и ботинках под цвет.
В комментариях певице написали, что хотели бы видеть совместное фото с Тиной Кароль, которая могла бы стать невесткой Людмиле Балан.
Напомним, что приписываемый роман молдавского певца Дана Балана и украинской исполнительнице Тины Кароль оказался наигранным. Как заявил продюсер "Голосу" Владимир Завадюк, романтические отношения пары были "синтетически" созданы, чтобы повысить рейтинги вокального шоу.
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