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Какой праздник 19 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 19 сентября
Праздник 19 сентября

Наши предки считали 19 сентября рубежом первых заморозков.

В воскресенье, 19 сентября, православная церковь отмечает "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех". В народе этот день называют Михайлово чудо. 

Легенды гласят, что в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, которую в благодарность ему построил один верующий. Архистратиг исцелил его немую дочь, явившись к нему во сне и указав на целебный источник. К этому храму сходились тысячи людей, и многие неверующие там обретали веру в Христа. Поэтому язычники решили уничтожить церковь и целебный источник. Однако им это не удалось, ведь явился Архистратиг Михаил и отвел беду.

Архистратиг Михаил
Архистратиг Михаил

Михайлово Чудо всегда отмечается особенными традициями и запретами. 19 сентября верующие ходят в храмы: ставят свечу и служат молебен. 

Также этот день подходящий, для того чтобы помириться тем, с кем Вы в ссоре. Удачен день и для гаданий.

Что нельзя делать 19 сентября:

  • Запрещено работать.
  • Запрещается пить алкоголь.
  • Не следует 19 сентября готовить.
  • Нельзя мыть голову и стричься.
  • Ни в коем случае нельзя собирать чернику.
  • Стоит избегать ссор и конфликтов.
  • Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы:

  • Если листья осины опускаются на землю "лицом" вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху – теплой, а если по-разному, то зима будет умеренная.
  • Если погода теплая, то осень будет долгой.
  • Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме.
  • Утром туман – к теплу.
  • Листья с березы ещё не осыпались – зимние месяцы будут холодными.
  • Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.

Также," Телеграф" подготовил красивые поздравления с праздником Михайлово чудо: своими словами в прозе, в стихах, картинках и открытках.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы #Михайлово чудо
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