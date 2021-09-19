Какой праздник 19 сентября: народные приметы и запреты

Наши предки считали 19 сентября рубежом первых заморозков.

В воскресенье, 19 сентября, православная церковь отмечает "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех". В народе этот день называют Михайлово чудо.

Легенды гласят, что в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, которую в благодарность ему построил один верующий. Архистратиг исцелил его немую дочь, явившись к нему во сне и указав на целебный источник. К этому храму сходились тысячи людей, и многие неверующие там обретали веру в Христа. Поэтому язычники решили уничтожить церковь и целебный источник. Однако им это не удалось, ведь явился Архистратиг Михаил и отвел беду.

Архистратиг Михаил

Михайлово Чудо всегда отмечается особенными традициями и запретами. 19 сентября верующие ходят в храмы: ставят свечу и служат молебен.

Также этот день подходящий, для того чтобы помириться тем, с кем Вы в ссоре. Удачен день и для гаданий.

Что нельзя делать 19 сентября:

Запрещено работать.

Запрещается пить алкоголь.

Не следует 19 сентября готовить.

Нельзя мыть голову и стричься.

Ни в коем случае нельзя собирать чернику.

Стоит избегать ссор и конфликтов.

Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.

Народные приметы:

Если листья осины опускаются на землю "лицом" вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху – теплой, а если по-разному, то зима будет умеренная.

Если погода теплая, то осень будет долгой.

Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме.

Утром туман – к теплу.

Листья с березы ещё не осыпались – зимние месяцы будут холодными.

Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.

Также," Телеграф" подготовил красивые поздравления с праздником Михайлово чудо: своими словами в прозе, в стихах, картинках и открытках.