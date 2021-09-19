Какой праздник 19 сентября: народные приметы и запреты
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Наши предки считали 19 сентября рубежом первых заморозков.
В воскресенье, 19 сентября, православная церковь отмечает "Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех". В народе этот день называют Михайлово чудо.
Легенды гласят, что в 4 веке сам Архистратиг Михаил спас от разрушения церковь, которую в благодарность ему построил один верующий. Архистратиг исцелил его немую дочь, явившись к нему во сне и указав на целебный источник. К этому храму сходились тысячи людей, и многие неверующие там обретали веру в Христа. Поэтому язычники решили уничтожить церковь и целебный источник. Однако им это не удалось, ведь явился Архистратиг Михаил и отвел беду.
Михайлово Чудо всегда отмечается особенными традициями и запретами. 19 сентября верующие ходят в храмы: ставят свечу и служат молебен.
Также этот день подходящий, для того чтобы помириться тем, с кем Вы в ссоре. Удачен день и для гаданий.
Что нельзя делать 19 сентября:
- Запрещено работать.
- Запрещается пить алкоголь.
- Не следует 19 сентября готовить.
- Нельзя мыть голову и стричься.
- Ни в коем случае нельзя собирать чернику.
- Стоит избегать ссор и конфликтов.
- Нельзя выбрасывать остатки еды со стола.
Народные приметы:
- Если листья осины опускаются на землю "лицом" вверх, то зима холодной будет, изнанкой кверху – теплой, а если по-разному, то зима будет умеренная.
- Если погода теплая, то осень будет долгой.
- Появившийся 19 сентября на деревьях иней – к снежной зиме.
- Утром туман – к теплу.
- Листья с березы ещё не осыпались – зимние месяцы будут холодными.
- Вечером синие облака на небе – к перемене погоды.
Также," Телеграф" подготовил красивые поздравления с праздником Михайлово чудо: своими словами в прозе, в стихах, картинках и открытках.
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