День осеннего равноденствия 2021: когда он наступит и что нельзя делать

В этот день у народа принято было отмечать праздник урожая, благодарить природу за все ее дары

Каждую осень наступают такие сутки, когда день сравнивается с ночью по своей продолжительности. Это называется днем осеннего равноденствия. В этом году — это совершенно особый день, так как в его дате и времени будет содержаться семь двоек. Издревле эти сутки также называли "Днем силы", так как считалось, что в этот день человек может получить поддержку от высших сил. Именно в этот день связь с миром духов по поверьям особенно сильна.

День осеннего равноденствия: когда наступит

День осеннего равноденствия не имеет четкого времени и стабильной даты. В этом году он наступит 22 сентября в 22:21 по Киеву. С момента как Солнце совершит переход, световой день будет становиться короче и будем самым маленьким по продолжительности 22 декабря. После этих суток продолжительность светового дня начнет расти до тех пор пока не наступит весеннего равноденствия.

День осеннего равноденствия: традиции и поверья

В этот день у народа принято было отмечать праздник урожая, благодарить природу за все ее дары. В этот день принято было ставить на стол самостоятельно испеченные пироги с капустой или брусникой и угощать ими гостей.

Кроме того, в этот день было принято посещать могилы родственников, наводить там порядок, приносить украшения.

Что нельзя делать в день осеннего равноденствия

В этот день нужно избегать конфликтов. Негативная энергия, выплеснутая в этот день, будет особенно мощная и может нарушить баланс добра и зла.

Не оставляйте в своем жилище мусор и старые ненужные вещи.

Нельзя брать в руки острые предметы. Именно поэтому 22 сентября под запретом рукоделие.

Нельзя сквернословить — это чревато болезнями ротовой полости.

Что можно делать в день осеннего равноденствия

В этот день принято печь пироги и угощать ими своих близких, чтобы в семье у всех было крепкое здоровье.

В день осеннего равноденствия наступает пора заготовки дров на зиму, ведь весь урожай уже почти собран, есть время подготовиться к холодам.

Необходимо поблагодарить высшие силы за все хорошее, что произошло в уходящем году.

Настройтесь на позитивную ноту с самого утра и пронесите это настроение через весь день.

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