Счастливчик: котенок нашел дом, пробравшись в него через унитаз (фото и видео)

Котенок скорее всего не имеет владельцев, ведь у него много блох.

В городском поселке Токсово Ленинградской области РФ живой котенок вылез из унитаза.

Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщает "78.ru".

Потрясающее появление кота в одном из домов произошло утром 18 сентября. Жительница квартиры после посещения туалета нажала на кнопку спуска, после чего с унитаза вылез кот. Он громко кричал и царапался, пытаясь выжить.

Котенок в возрасте 4-5 месяцев, находился в шоковом состоянии. Хозяева дома с помощью полотенец вытащили кота и помыли его, высушили и накормили. Он был агрессивным, однако это и не удивительно после того стресса, который он пережил.

По словам женщины, которая нашла котенка, у животного очень много блох, поэтому вполне вероятно, что четвероногий не имеет хозяев. Жительница квартиры расспросила у соседей, ни у кого ли не исчез котенок, однако никто не откликнулся. Теперь люди, которые нашли животное, решают, оставить его себе или несколько дней подержать, чтобы оправилось и кому-то отдать. То, как котенок попал к унитазу, для всех остается загадкой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США во время футбольного матча болельщики спасли кота, который сорвался с крыши стадиона.