День осеннего равноденствия 2021: красивые открытки и поздравления
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В этот день раньше праздновали успешный сбор урожая.
В этом году День осеннего равноденствия наступает 22 сентября в 22:21 по Киеву. В момент осеннего солнцестояния Солнце пересекает нулевой градус знака Зодиака Весы. С этого момента день становится равен ночи, а затем постепенно укорачивается.
День осеннего равноденствия приносит перемены. Издавна в народе этот день связывали с празднованием сбора урожая. В этот день принято печь пироги — они считаются символом благополучия.
До 22 сентября астрологи рекомендуют завершить всю важную работу. В этот день у многих меняется настроение, так что опасно полагаться в этот период на людей и даже на самих себя. А вот ближайший месяц после Дня осеннего равноденствия отлично подходит для важных переговоров и построения деловых отношений.
"Телеграф" собрал для вас яркие открытки и красивые поздравления с замечательным днем осеннего равноденствия.
Открытки с Днем осеннего равноденствия
Поздравление с Днем осеннего равноденствия
В осеннее равноденствие,
Я вас поздравляю,
Покоя, гармонии
В сердце желаю.
Листва пусть укроет
От бед и обид,
И путь к равновесию
Будет открыт.
***
День осеннего равноденствия,
День и ночка сегодня равны,
Отмечать этот день будем весело,
И прими поздравления ты!
Пирогов напеки обязательно
И гостей позови за столы,
А еще будет очень желательно —
Не проспать смену фазы луны!
***
Плачет дождь уже с утра,
И роняют клёны листья,
Пришла осени пора,
Согревают чай и письма.
Но особый нынче день,
Равноденствие настало.
Я желаю, чтоб к тебе
Счастье в двери постучало!
***
День сегодня равен ночи,
Скоро станет он короче,
Птицы к югу улетят,
И начнется листопад.
Но нисколько не грусти,
Что зима, брат, впереди,
Лучше позови гостей,
Чтоб отметить праздник сей!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно провести первое осеннее полнолуние, каковы особенности этой даты и что не стоит делать в этот день.
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