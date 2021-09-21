День осеннего равноденствия 2021: красивые открытки и поздравления

В этот день раньше праздновали успешный сбор урожая.

В этом году День осеннего равноденствия наступает 22 сентября в 22:21 по Киеву. В момент осеннего солнцестояния Солнце пересекает нулевой градус знака Зодиака Весы. С этого момента день становится равен ночи, а затем постепенно укорачивается.

День осеннего равноденствия приносит перемены. Издавна в народе этот день связывали с празднованием сбора урожая. В этот день принято печь пироги — они считаются символом благополучия.

До 22 сентября астрологи рекомендуют завершить всю важную работу. В этот день у многих меняется настроение, так что опасно полагаться в этот период на людей и даже на самих себя. А вот ближайший месяц после Дня осеннего равноденствия отлично подходит для важных переговоров и построения деловых отношений.

"Телеграф" собрал для вас яркие открытки и красивые поздравления с замечательным днем осеннего равноденствия.

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Открытки с Днем осеннего равноденствия

Поздравление с Днем осеннего равноденствия

В осеннее равноденствие,

Я вас поздравляю,

Покоя, гармонии

В сердце желаю.

Листва пусть укроет

От бед и обид,

И путь к равновесию

Будет открыт.

***

День осеннего равноденствия,

День и ночка сегодня равны,

Отмечать этот день будем весело,

И прими поздравления ты!

Пирогов напеки обязательно

И гостей позови за столы,

А еще будет очень желательно —

Не проспать смену фазы луны!

***

Плачет дождь уже с утра,

И роняют клёны листья,

Пришла осени пора,

Согревают чай и письма.

Но особый нынче день,

Равноденствие настало.

Я желаю, чтоб к тебе

Счастье в двери постучало!

***

День сегодня равен ночи,

Скоро станет он короче,

Птицы к югу улетят,

И начнется листопад.

Но нисколько не грусти,

Что зима, брат, впереди,

Лучше позови гостей,

Чтоб отметить праздник сей!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как нужно провести первое осеннее полнолуние, каковы особенности этой даты и что не стоит делать в этот день.