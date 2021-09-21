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Какой праздник 21 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 21 сентября
Праздник 21 сентября

21 сентября православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Во вторник, 21 сентября, отмечается большой светлый праздник — Рождества Пресвятой Богородицы, полное название которого звучит — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Именно в этот день, согласно преданию, родилась Пресвятая дева Мария.

Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы

В этот день в храмах проводятся праздничные богослужения. Люди приходят к иконе Пресвятой Богородицы, чтобы попросить ее о защите, воссоединении семьи, о счастье детей, а бездетные — о зачатии ребенка.

На Рождество Богородицы традиционно пекут хлеб. Он символизирует тело Господне. Однако резать этот хлеб ножом нельзя, его ломают руками.

Молодожены в праздник должны позвать всю семью к себе домой и накрыть роскошный стол. 

Также, 21 сентября, отмечается Международный день мира (International Day of Peace).

Что нельзя делать:

  • Запрещено убираться в доме, работать, ругаться и заниматься рукоделием. 
  • Нельзя надевать узкую или неудобную обувь.
  • Женщинам запрещается в этот день отказывать в милостыне нуждающимся.
  • Нельзя смахивать хлебные крошки со стола.

Народные приметы 21 сентября

  • Чем больше шелухи на луке, тем холоднее будет зима;
  • Бабье лето если выпало на Рождество Богородицы, быть зиме тёплой.
  • Если сегодня с раннего утра можно солнечные лучи увидеть — это хороший знак;
  • Вороны пролетели рядом возле дома — жди беды;
  • Сколько ярких звезд на ночном небосводе — столько теплых дней будет в следующем году;
  • Снег пришел в эту дату — жди теплой зимы;
  • Яркие звезды и сильный ветер в ночное время суток — это к перемене погодных условий;
  • Похолодало и дождь пошел — к хорошему урожаю зерновых;

Также, "Телеграф" подобрал для вас самые красивые поздравительные открытки и картинки к празднику 21 сентября, которыми вы можете поздравить своих близких в этот день.

Теги:
#Праздник #Запреты #Народные приметы #Рождество Пресвятой Богородицы
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