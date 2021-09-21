Когда День учителя 2021 в Украине: дата, история, традиции

Официально День учителя был закреплен в 1994 году.

Каждый год, в первое воскресенье октября в Украине отмечают свой профессиональный праздник все учителя и преподаватели — День учителя или День работников образования. В 2021 году дата празднования припадает на 3 октября.

Официально День учителя был учрежден в 1994 году президентом Украины Леонидом Кучмой "в поддержку инициативы работников образования Украины".

В школах и университетах в пятницу, перед праздником, проходят различные торжественные мероприятия: ученики и студенты поздравляют своих учителей с праздником. Им дарят цветы и подарки, устраивают концерты, рисуют красочные стенгазеты. Также во многих учебных заведения существует традиция в этот день проводить День самоуправления.

Отметим, что также в большинстве стран мира День учителя отмечается 5 октября. Эта дата напоминает о том, что именно в этот день в 1966 году была принята международная рекомендация "О положении учителей".

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