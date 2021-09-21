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"Держите хвост пистолетом и двигайтесь дальше": Наталья Могилевская рассказала, как борется с осенней депрессией

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Наталья Могилевская Новость обновлена 21 сентября 2021, 10:54
Наталья Могилевская

Народная артистка Украины поделилась своими лайфхаками, которые помогают ей преодолеть осеннюю хандру.

Очень часто с наступлением осени и холодов у многих начинается осенняя хандра. Очень важно поскорее преодолеть ее, чтобы она не переросла в депрессию, которая намного протяжнее. Ученые связывают осеннюю хандру с тем, что организму человека нехватает света и солнца, что подавляет выработку меланина. И в итоге человек становится апатичным и впадает в уныние.

Что же делать, чтобы не стать "жертвой" осенней хандры?

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Инстаграм свои топ-5 способов, как бороться с осенней хандрой:

  • Одевайтесь красиво!

Сейчас большое разнообразие одежды на любой бюджет, любой формы и любого цвета. Внесите разнообразие в серые будни.

  • Балуйте своё тело и кожу.

Сходите в закрытый бассейн, SPA, на массах, к косметологу.

  • Не пропускайте спортзал!

Не забывайте следить за собой, ведь осенняя хандра — это не повод забить на всё. Вдохновите себя на тренировки, чтобы тело потом вдохновляло вас.

  • Принимайте горячую ванну или душ.

Горячая ванна вечером станет лучшим успокоительным и отдушиной.

  • Ешьте больше фруктов и овощей

На осень нужно запасаться не лишними килограммами, а витаминами, чтобы чувствовать себя всегда бодро и здорово, даже в самый холодный денек.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть на 7 килограмм.

Теги:
#Депрессия #Наталья Могилевская #Певица #Осенняя депрессия
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