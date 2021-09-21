"Держите хвост пистолетом и двигайтесь дальше": Наталья Могилевская рассказала, как борется с осенней депрессией
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Народная артистка Украины поделилась своими лайфхаками, которые помогают ей преодолеть осеннюю хандру.
Очень часто с наступлением осени и холодов у многих начинается осенняя хандра. Очень важно поскорее преодолеть ее, чтобы она не переросла в депрессию, которая намного протяжнее. Ученые связывают осеннюю хандру с тем, что организму человека нехватает света и солнца, что подавляет выработку меланина. И в итоге человек становится апатичным и впадает в уныние.
Что же делать, чтобы не стать "жертвой" осенней хандры?
Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Инстаграм свои топ-5 способов, как бороться с осенней хандрой:
- Одевайтесь красиво!
Сейчас большое разнообразие одежды на любой бюджет, любой формы и любого цвета. Внесите разнообразие в серые будни.
- Балуйте своё тело и кожу.
Сходите в закрытый бассейн, SPA, на массах, к косметологу.
- Не пропускайте спортзал!
Не забывайте следить за собой, ведь осенняя хандра — это не повод забить на всё. Вдохновите себя на тренировки, чтобы тело потом вдохновляло вас.
- Принимайте горячую ванну или душ.
Горячая ванна вечером станет лучшим успокоительным и отдушиной.
- Ешьте больше фруктов и овощей
На осень нужно запасаться не лишними килограммами, а витаминами, чтобы чувствовать себя всегда бодро и здорово, даже в самый холодный денек.
Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть на 7 килограмм.
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