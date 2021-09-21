"Держите хвост пистолетом и двигайтесь дальше": Наталья Могилевская рассказала, как борется с осенней депрессией

Народная артистка Украины поделилась своими лайфхаками, которые помогают ей преодолеть осеннюю хандру.

Очень часто с наступлением осени и холодов у многих начинается осенняя хандра. Очень важно поскорее преодолеть ее, чтобы она не переросла в депрессию, которая намного протяжнее. Ученые связывают осеннюю хандру с тем, что организму человека нехватает света и солнца, что подавляет выработку меланина. И в итоге человек становится апатичным и впадает в уныние.

Что же делать, чтобы не стать "жертвой" осенней хандры?

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская опубликовала на своей странице в Инстаграм свои топ-5 способов, как бороться с осенней хандрой:

Одевайтесь красиво!

Сейчас большое разнообразие одежды на любой бюджет, любой формы и любого цвета. Внесите разнообразие в серые будни.

Балуйте своё тело и кожу.

Сходите в закрытый бассейн, SPA, на массах, к косметологу.

Не пропускайте спортзал!

Не забывайте следить за собой, ведь осенняя хандра — это не повод забить на всё. Вдохновите себя на тренировки, чтобы тело потом вдохновляло вас.

Принимайте горячую ванну или душ.

Горячая ванна вечером станет лучшим успокоительным и отдушиной.

Ешьте больше фруктов и овощей

На осень нужно запасаться не лишними килограммами, а витаминами, чтобы чувствовать себя всегда бодро и здорово, даже в самый холодный денек.

Ранее, "Телеграф" писал, что украинская певица Наталья Могилевская рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть на 7 килограмм.