Укр

Воздвижение креста Господня: дата и традиции праздника

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
63
Воздвижение креста Господня
Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Креста Господня — один из двенадцати величайших праздников Православной Церкви.

Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник относится к дву­на­де­ся­тым. С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Праздник установлен в память обретения Креста Господня в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме, око­ло го­ры Гол­го­фы, где и был рас­пят Спа­си­тель. Также в этот день вспоминают еще одно событие: воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он на­хо­дил­ся в пле­ну.

Икона Воздвижение Креста Господня
Икона Воздвижение Креста Господня

Считается, что в этот день обязательно нужно посетить церковь и прочитать молитву. Также, В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение придерживается однодневный строгий пост. Чаще всего в этот день едят капусту и блюда из нее.

Наши предки верили, что в этот день нельзя заходить в лес, так как там, готовясь к зиме, сильно активизируется всякая нечисть. Также нельзя было начинать новые дела.

Напомним, что 22 сентября наступит осеннее равноденствие. О традициях и запретах этого дня читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Воздвижение Креста Господня #Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Економіст Олексій Кущ
Интервью
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач
Дата публикации
Категория
Субсидии украинцам в 2021 году обещают выплатить все
Украинцам обещают оставить субсидии: что приготовили нардепы
Дата публикации
Категория
Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному
«Вторичка» дорожает три года подряд: где в Украине самые дорогие и дешевые квартиры