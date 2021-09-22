Воздвижение креста Господня: дата и традиции праздника

Праздник Воздвижения Креста Господня — один из двенадцати величайших праздников Православной Церкви.

Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник относится к дву­на­де­ся­тым. С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Праздник установлен в память обретения Креста Господня в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме, око­ло го­ры Гол­го­фы, где и был рас­пят Спа­си­тель. Также в этот день вспоминают еще одно событие: воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он на­хо­дил­ся в пле­ну.

Икона Воздвижение Креста Господня

Считается, что в этот день обязательно нужно посетить церковь и прочитать молитву. Также, В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение придерживается однодневный строгий пост. Чаще всего в этот день едят капусту и блюда из нее.

Наши предки верили, что в этот день нельзя заходить в лес, так как там, готовясь к зиме, сильно активизируется всякая нечисть. Также нельзя было начинать новые дела.

Напомним, что 22 сентября наступит осеннее равноденствие. О традициях и запретах этого дня читайте в материале "Телеграфа".