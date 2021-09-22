Воздвижение креста Господня: дата и традиции праздника
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Праздник Воздвижения Креста Господня — один из двенадцати величайших праздников Православной Церкви.
Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Этот праздник относится к двунадесятым. С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".
Праздник установлен в память обретения Креста Господня в 326 году в Иерусалиме, около горы Голгофы, где и был распят Спаситель. Также в этот день вспоминают еще одно событие: возвращение Животворящего Креста из Персии, где он находился в плену.
Считается, что в этот день обязательно нужно посетить церковь и прочитать молитву. Также, В память о крестных страданиях Спасителя на Воздвижение придерживается однодневный строгий пост. Чаще всего в этот день едят капусту и блюда из нее.
Наши предки верили, что в этот день нельзя заходить в лес, так как там, готовясь к зиме, сильно активизируется всякая нечисть. Также нельзя было начинать новые дела.
Напомним, что 22 сентября наступит осеннее равноденствие. О традициях и запретах этого дня читайте в материале "Телеграфа".
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