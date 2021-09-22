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Какой праздник 22 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 22 сентября
Праздник 22 сентября

Наши предки верили, что с этого дня осень полноправно вступает в свои права.

В среду, 22 сентября, православная церковь почитает память родителей Девы Марии — праведных Иоакима и Анну. День их памяти отмечается вслед за Рождеством Пресвятой Богородицы. На Руси этот день также называли днем рожениц. 

Анна и Иоаким долгое время не могли зачать ребенка, и произошло это, когда они были уже в преклонном возрасте. Пара долгое время молилась Богу о даровании им малыша. Однажды к Иоакиму явился ангел, сообщивший, что у них родится дочь. Новорожденную пообещали посвятить дочь Богу, поэтому Мария росла в храме Иерусалима до своего совершеннолетия.

Анна и Иоаким
Анна и Иоаким

В народе Анну и Иоакима считают покровителями рожениц и бездетных. 22 сентября обязательно поздравляли всех молодых матерей и чествовали повивальных бабок.

22 сентября также отмечают День осеннего равноденствия. Именно с этого дня ночь ровняется с днем и постепенно начинает увеличиваться. Наши предки верили, что если в день осеннего равноденствия умыться росой, то она поможет сохранить молодость на долгие годы.

День осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия

Что нельзя делать 22 сентября:

  • Не следует в этот день держать кошелёк пустым.
  • Не рекомендуется 22 сентября долго валяться в постели.
  • Не стоит 22 сентября отказывать в гостеприимстве.
  • 22 сентября нельзя оставлять посуду немытой и грязный пол на ночь.
  • В этот день не стоит откладывать свои дела в дальний ящик.

Народные приметы:

  • Много паутины – к погожей осени и морозной зиме.
  • Если в этот день дрова заготовить, то зимой в доме будет намного теплее.
  • Выпавший снег сулит плохой урожай в следующем году. Если с лиственницы ещё не все иголки осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
  • Много шелухи на луке – зима будет холодной.
  • Листья с вишни ещё не опали – к теплой погоде.
  • Гололед 22 сентября – к дождю.

Ранее "Телеграф" писал об особенностях Дня осеннего равноденствия в 2021 году и какие ритуалы нужно провести в этот день.

Теги:
#Праздник #Запреты #Народные приметы #День осеннего равноденствия
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