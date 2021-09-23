Близится ретроградный Меркурий: какие опасности он принесет

Что делать во время осеннего периода ретроградного Меркурия.

Ретроградный Меркурий случается трижды в году и длится ровно 21 день. С 27 сентября по 19 октября 2021 года он снова меняет свое движение, последний раз в году.

22 сентября Меркурий перешел в знак Весы, однако надолго там не задержится, и уже 2 октября вернется в знак Девы. Отметим, что ретроградность, это не всегда плохо. Это не всегда резкие перепады настроения, раздражительность и обидчивость, но и хороший шанс обратиться к своему подсознанию, к себе, осмыслить свои поступки и поведение.

Астролог Людмила, пишущая в Инстаграме под ником astro_lotos, составила рекомендации для различных периодов ретроградного Меркурия.

Период с 22 по 27 сентября во время краткосрочного транзита Меркурия в Весах:

Направьте энергию общения на то, чтобы научиться выражать свои мысли не только обоснованно, но и красиво.

Подойдут курсы ораторского искусства, мастерство написания текстов.

Планируйте посещение и организацию выставок, семинаров, поездок. То есть те мероприятия, где задействованы группы людей.

Период ретроградного Меркурия 27 сентября-18 октября:

Перенесите важные дела, будьте внимательны при подписании договоров и оформлении важных документов. Может быть много недочетов, упущений и оплошностей.

Будьте внимательны при онлайн-покупках.

Будьте внимательны, если устраиваетесь на новую работу или берёте новый проект.

Отложите покупку: телефонов, ноутбуков, планшетов и т.д.

Отложите поездки, путешествия.

Не начинайте новое обучение.

Будьте внимательны к входящей информации и проверяйте исходящую.⠀

Вернуться как будто обратно, все переосмыслить и улучшить, что было сделано ранее.

Завершать ранее начатые дела, проекты.

Очистить своё информационное пространство.

Восстанавливать связи с друзьями, коллегами, знакомыми.

Период с 19 октября-2 ноября во время сильного положения Меркурия:

Благоприятное время для работы с документами, отчетами, справками. Не откладывайте дела, которые требуют сбора большого количества информации.

Создайте структуру в документах, чтобы было легче их найти. Проведите инвентаризацию. Все то же самое благоприятно сделать на информационных носителях.

Если откладывали работу, требующую усидчивости и сосредоточенности, то сейчас самое время её начать и закончить.

Хорошее время для серьёзных собраний и совещаний, которые дадут правильные и разумные решения. Особенно это касается бизнес-решений и бизнес договоренностей.

Создавайте и расширяйте круг знакомств, который поможет вам в вашем бизнесе/проекте.

Занимайтесь продвижением своего бренда/продукта. Разрабатывайте и запускайте рекламу.

Отправляйтесь в путешествия. Это могут быть также деловые поездки и по медицинским показаниям.

Начинайте обучение. Оно создаст вам хорошую перспективу и будет даваться достаточно легко.

Старайтесь не поддаваться излишней, педантичности, не будьте придирчивыми особенно с близкими.

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