Вкусный завтрак легко и быстро: как приготовить хрустящий сэндвич крок-мадам

Этот французский завтрак получается очень сытным и вкусным.

С утра, когда времени на сборы и готовку мало, а побаловать себя вкусным завтраком хочется, отличным вариантом станет французский сэндвич крок-мадам. Это легкое в приготовлении блюдо получается хрустящим, сытным и очень красивым. К слову, если вы соблюдаете диету или просто стараетесь питаться правильно, рекомендуем ознакомиться с рецептами вкусных и полезных завтраков от Марины Боржемской.

Итак, для приготовления двух порций сэндвича крок-мадам вам понадобится:

4 тонких куска полутвердого сыра Фоль Эпи

4 куска сдобного белого хлеба

2 тонких куска варено-копченого окорока или ветчины

2 яйца

несколько перьев шнитт-лука

3–4 ст. л. сливочного масла

морская соль

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Крок-мадам: пошаговый рецепт

Намажьте каждый кусочек хлеба тонким слоем масла. Выложите кусочек сыра на каждый, сверху положите ветчину, затем еще один кусок сыра. Накройте еще одним куском хлеба маслом вниз. Сэндвичи запекайте в духовке 220 градусах около 10-ти минут — до тех пор пока хлеб не станет золотистым. Переверните и запекайте еще 3–4 мин. Поджарьте на сливочном масле две глазуньи. Посыпьте специями по вкусу, выложите на готовые сэндвичи и посыпьте измельченным луком.

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