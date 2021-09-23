Ведущий Слава Демин рассказал, как проходил строгий кастинг на "Холостячку-2"

По словам ведущего, его засыпали личными вопросами.

Ведущий Слава Демин, который несколько дней назад выпустил интервью с блогером Игорем Пустовитом, рассказал о строгом отборе на романтическое реалити-шоу "Холостячка". Героиней нового сезона шоу является украинская певица Злата Огневич.

По словам Демина, редактор проекта говорила с ним настолько строго и так дотошно расспрашивала, что в какой-то момент ему показалось, будто он общается с мамой самой Златы.

"Мне предлагали прийти на "Холостячку" к Злате. Мне позвонила редактор и такая сходу: "Альо! Значит смотрите вопрос, зачем вам это шоу? Вы развелись уже? А почему вы не развелись? А когда вы будете подавать на развод?", — засыпали ведущего вопросами. Демин предложил звонящей закончить разговор, если ей не подходят его ответы. В какой-то момент ведущему начало казаться, что он говорит с мамой Златы Огневич. В итоге редактор сказала, что передаст все, что узнала руководству и они уже будут решать.

Демин отметил, что ему очень нравится Злата Огневич и импонирует ему как человек.

"Холостячка" со Златой Огневич: что известно о 2-м сезоне

Героиней второго сезона "Холостячки" стала украинская певица Злата Огневич. Девушке 35 лет и ранее она не была замужем.

На проект за ее сердце пришли бороться 25 участников, из которых после первого выпуска остались 16. Кто первым покинул шоу "Холостячка", читайте в нашем материале.