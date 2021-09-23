Лиза Василенко в откровенной фотосессии показала фигуру без белья

Новые снимки звезды понравились не всем читателям сети.

Украинская блогер и актриса Елизавета Василенко, которая стала популярной благодаря роли Лолы в сериале "Школа", показала в сети откровенные фото без белья, на которых видно ее стройную фигуру и длинные ноги.

Об этом свидетельствуют фото Лизы в Instagram, которые девушка опубликовала вечером в четверг, 23 сентября.

Звезда кино и TikTok, 23-летняя Василенко, не стесняется позировать перед камерой несмотря на то, что на ней нет ни клочка одежды. Все свои интимные места звезда прикрыла благодаря длинным волосам, которые для кадра сделали влажными.

Обнаженная Лиза Василенко

Можно предполагать, что на этом снимке у Лизы образ русалки. На ее фоне облачно морская иллюстрация, выполненная в коричневых цветах.

Звезда сериала Школа сделала обнаженные снимки

Блогер не подписывала свое новое фото текстом, а лишь добавила емоджи.

Не все пользователям сети понравились фото обнаженной звезды

Судя по комментариям, читателям понравились откровенные фото актрисы. Они восхищаются ее прекрасной фигурой и активно пишут комплименты. Представители мужской аудитории в комментариях отмечают, что завидуют фотографу и хотели бы быть на его месте.

Однако нашлись и те, кому обнаженные фото Лизы были не по душе. Некоторые из читателей обвинили девушку в фотошопе и выразили недовольство новыми снимками.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце августа украинская певица Настя Каменских сделала обнаженные снимки в ванной.