Укр

Три знака Зодиака в октябре ждут неудачи

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Гороскоп
Гороскоп

Вероятны проблемы со здоровьем или конфликты в семье.

Октябрь в целом будет спокойным месяцем для всех знаков Зодиака, однако некоторым из них все же грозят неприятности. Астрологи называют тройку знаков Зодиака, которым в следующем месяце придется столкнуться с трудностями.

Овен

Овнам проблемы могут грозить уже в самом конце месяца. Неприятности будут связаны с семьей. Если вы не научитесь сдерживать свой гнев и недовольство, вероятны серьезные конфликты с близкими. При этом со здоровьем в следующем месяце проблем не будет.

Лев

Представителей знака в октябре ждут стрессы, волнения и тревоги. Не доводите себя и свой организм до нервного истощения, добавляя к реальным проблемам еще и надуманные. Проводите время с друзьями, которые помогают вам избавиться от тоски или вплотную займитесь любимым хобби.

Водолей

Водолеям срочно необходимо посвятить время своему здоровью, если вы не хотите серьезных проблем с ним в будущем. Помните, что никакие наполеоновские планы вам не удастся осуществить, если в первую очередь вы не позаботитесь о своем самочувствии.

Ранее "Телеграф" называл тройку знаков Зодиака, из которых получаются идеальные мужья.

Теги:
#Гороскоп #Знак зодиака #Астролог
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