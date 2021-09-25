Воздвижение креста Господня: что строго запрещено делать в этот день

В этот день подразумевается соблюдение ряда запретов.

Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Этот праздник был установлен в память о двух важных событиях: обретения Креста Господня в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме, око­ло го­ры Гол­го­фы, где был рас­пят Спа­си­тель, и воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он был в пле­ну.

Воздвижение креста Господня

В день Крестовоздвижения положено посетить ближайший храм и принять участие в торжественном богослужении. Также традицией этого дня было соблюдение поста.

Помимо посещения храма в этот день нужно окропить свое жилище святой водой.

Что нельзя делать 27 сентября:

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.

Нельзя сквернословить.

Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.

Запрещается ссориться и ругаться.

Нельзя начинать новые дела и проекты.

Не стоит давать деньги взаймы.

С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".