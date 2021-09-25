Укр

Воздвижение креста Господня: что строго запрещено делать в этот день

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Воздвижение креста Господня
Воздвижение креста Господня

В этот день подразумевается соблюдение ряда запретов.

Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Этот праздник был установлен в память о двух важных событиях: обретения Креста Господня в 326 го­ду в Иеру­са­ли­ме, око­ло го­ры Гол­го­фы, где был рас­пят Спа­си­тель, и воз­вра­ще­ние Жи­во­тво­ря­ще­го Кре­ста из Пер­сии, где он был в пле­ну.

Воздвижение креста Господня
Воздвижение креста Господня

В день Крестовоздвижения положено посетить ближайший храм и принять участие в торжественном богослужении. Также традицией этого дня было соблюдение поста.

Помимо посещения храма в этот день нужно окропить свое жилище святой водой.

Что нельзя делать 27 сентября:

  • Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
  • Нельзя сквернословить.
  • Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.
  • Запрещается ссориться и ругаться.
  • Нельзя начинать новые дела и проекты.
  • Не стоит давать деньги взаймы.

С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".

Теги:
#Праздник #Запреты #Воздвижение Креста Господня
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