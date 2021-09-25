Воздвижение креста Господня: что строго запрещено делать в этот день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 49
В этот день подразумевается соблюдение ряда запретов.
Ежегодно, 27 сентября отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
Этот праздник был установлен в память о двух важных событиях: обретения Креста Господня в 326 году в Иерусалиме, около горы Голгофы, где был распят Спаситель, и возвращение Животворящего Креста из Персии, где он был в плену.
В день Крестовоздвижения положено посетить ближайший храм и принять участие в торжественном богослужении. Также традицией этого дня было соблюдение поста.
Помимо посещения храма в этот день нужно окропить свое жилище святой водой.
Что нельзя делать 27 сентября:
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты.
- Нельзя сквернословить.
- Запрещено заниматься любым тяжелым трудом.
- Запрещается ссориться и ругаться.
- Нельзя начинать новые дела и проекты.
- Не стоит давать деньги взаймы.
С полным списком православных праздников на сентябрь вы можете ознакомиться в материале "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-