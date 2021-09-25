День воспитателя: дата, история и традиции праздника

Праздник не закреплен на официальном уровне, но все же с каждым годом становится все более популярным.

Ежегодно, 27 сентября, отмечается профессиональный праздник всех работников дошкольного образования: воспитателей, помощников воспитателей, заведующих, и всех кто работает в дошкольных учреждениях. Отметим, что День воспитателя не установлен на официальном уровне, однако это не мешает отмечать его.

День работников дошкольного образования достаточно молодой праздник. Впервые его отметили в 2011 году. Ранее воспитателей и других работников дошкольных учреждений поздравляли в один день с учителями, который отмечается в первое воскресенье октября, что в 2021 году припадает на 3 октября.

Воспитатель — это важный человек в жизни каждого ребенка, ведь именно он закладывает первые "кирпичики" в формирование ребенка как личности. От воспитателя зависит то, какие знания будет получать ребенок в детском саду.

В День воспитателя в детских садах проходят праздничные мероприятия и поздравления получает все его сотрудники. Также в этот день для всех этих работников проводятся различные конференции и семинары, на которых они могут поделиться друг с другом своим опытом.

Отметим, что 27 сентября также отмечается один из важнейших православных праздников — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Что категорически нельзя делать в этот день — читайте в материале "Телеграфа".