Укр

Три знака Зодиака, из которых получаются плохие родители

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Плохие родители по знаку Зодиака Новость обновлена 25 сентября 2021, 12:43
Плохие родители по знаку Зодиака

Кто самые плохие родители по знаку Зодиака?

Быть родителем — очень тяжелый труд. И увы не у каждого получается справляться с этим "заданием". Астрологи раскрыли три знака Зодиака, из представителей которых получаются самые плохие мамы и папы.

Близнецы

Близнецы — двуличный и лицемерный знак. Они часто думают только о себе, поэтому неудивительно, что они попали в этот антирейтинг. Представители этого знака просто не готовы заботиться о детях.

Из-за того, что Близнецы больше сосредоточены на себе, своей карьере, их дети очень часто недолюбленные и обделенные вниманием и лаской.

Скорпион

Родители-Скорпионы слишком требовательны к своим детям. Они контролируют практически каждый шаг своего чада и не дают ему спокойно "дышать". С одной стороны это лучше, чем вовсе не уделять ребенку внимание, но такой контроль чаще становиться поводом для конфликтов.

Водолеи

Дети Водолеев растут, как правило, сами по себе, без контроля. Представители этого знака Зодиака могут просто "забыть" о своих родительских обязанностях. Карьера чаще становиться важнее воспитания ребенка.

Часто бывает, что Водолеи проявляют активный интерес к воспитанию малыша лишь пока тот маленький, а со взрослением ребенок как будто становиться им неинтересен.

Ранее, "Телеграф" писал, что астрологи назвали тройку знаков Зодиака, которым в октябре придется столкнуться с трудностями.

Теги:
#Гороскоп #Родители #Знаки Зодиака #Знак зодиака #Плохие родители
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