Пляжные, утепленные и игривые: лучшие мемы о котах за неделю

Котиков много не бывает.

С приходом осени и первых холодов, каждый владелец котейки обнаруживает, что для его любимца есть еще одно очень полезное применение. Ведь именно эти комки меха отлично подходят на роль обогревателя.

Тех же пользователей сети, кто еще не обзавелся столь необходимой в хозяйстве животинкой, от хандры всегда можно спасти бесчисленным количеством мемов из сети, а "Телеграф" предлагает ознакомиться с подборкой лучших котиков недели.

Пускай лето и пляжный сезон остались позади, но воспоминания о них еще долго будут греть душу.

А мы утепляемся, как герой нижеприведенного мема и готовимся к холодам.

Кстати, котики это еще и ценный мех, с которого можно сделать всякие полезности, вроде мячика для любимца.

Его шерсти можно найти и другое применение.

Главное не давать котейкам мерзнуть, ведь они — сплошная любовь и доброта.

Конечно если дело не касается собак.

Или всех остальных плохо прибитых к своим местам вещей.

А если вам кажется, что измельчали нынче котики, а раньше было лучше и трава была зеленее, а небо синее, то следующий мем для вас.

И да, нам тоже кажется, что это все же не мейн-кун.

Ну а если вы вышли в интернет в перерыве от учебы, то помните, что даже котейкам не всегда удается избежать сессии.

Если же кому-то этой подборки показалось мало, то на нашем сайте всегда можно найти больше забавных котиков.