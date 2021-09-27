Укр

Воздвижение Креста Господня: в ПЦУ рассказали, что нужно делать в этот день

Автор
Таисия Ерохина
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Автор
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Священник объяснил значение праздника Воздвижения Креста Господня

В понедельник, 27 сентября, православные отмечают одну из важных дат — Воздвижение Креста Господня. Какое значение имеет этот праздник, в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омельян.

Так, Воздвижение Креста Господня является большим двунадесятым праздником. Отмечается в память об обнаружении Честного и Животворящего Древа Креста Господня равноапостольной царицей Еленой в 326 году. А с VII века с этим днём стали связывать воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором Ираклием.

"Когда он был доставлен, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся видеть святыню, воздвигал (поднимал) Крест, возвращая его на все четыре стороны, причем каждый раз народ благоговейно поклонялся, взывая: "Господи, помилуй!". Эта традиция сохранилась и до наших дней", — пояснил Михаил Омельян.

Священник напоминает, что в этот день следует держать строгий пост.

"Мы, почитая и поклоняясь Кресту, вновь и вновь напоминаем себе о том, какой дорогой ценой Господь совершил наше спасение, какую большую любовь выявил Он к нам с вами. И по православной традиции в день этого праздника мы держим строгий пост, вспоминая страдания Христовы", — отметили в ПЦУ.

Также Михаил Омельян рассказал, символом чего является крест.

"Поэтому поклоняясь Кресту Господню, прославляя Господа воскресенье, всегда держим крест — это знамя победы и Божьей помощи над собой — над своими словами и поступками. Тогда мы будем идти по жизненному пути уверенно и с твердой верой и надеждой на Господа получим и помощь, и поддержку в современных испытаниях", — подытожил священник.

Напомним, Воздвижение Креста Господня ежегодно отмечается 27 сентября. В этот день обязательно нужно посетить церковь и прочитать молитву.

Теги:
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