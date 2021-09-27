Google празднует 23 года со дня основания компании: поисковик представил праздничный Doodle

27 сентября компания Google отмечает свой день рождение поздравительным дудлом.

Компания Google презентовала новый праздничный дудл, которым 27 сентября отмечает свое день рождение. В 2021 году поисковику исполняется 23 года.

Чтобы отметить это событие, Google разместила на своей домашней странице анимированный рисунок, на котором изображен двухъярусный торт с надписью "23" сверху, а свеча на нем заменяет букву "L" в слове "Google". Нижний ярус торта через время поднимает верхний ярус, здороваясь.

Компания Google была основана 7 сентября 1998 года, и до 2005 года свой день рождения поисковик отмечал именно в этот день. Однако с 2006 года компания решила перенести празднование на 27 сентября, чтобы праздник совпадал с тем днем, когда было объявлено рекордное количество страниц, которые индексировала эта поисковая система.

Google Doodle

Каждый день в Google выполняются миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру, и хотя многое изменилось с первых дней существования Google, от его первого сервера, размещенного в шкафу, построенном из игрушечных блоков, до его серверов, которые сейчас размещаются. В более чем 20 центрах обработки данных по всему миру его миссия — сделать мировую информацию доступной для всех — остается неизменной.

Напомним, что с 27 сентября пользователи старых версий операционной системы Android не смогут попасть в свои аккаунты Google.