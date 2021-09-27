Наступил ретроградный Меркурий: гороскоп на неделю 27 сентября-3 октября

Неделя способна принести если и не разрушения, то очень серьезные изменения планов.

Неделя отмечена важным астрологическим явлением — ретроградным Меркурием в Весах, период которого начнется 27 сентября и закончится 18 октября 2021. Это время сомнений, особенно в любовных отношениях, а также встряски в деловой сфере. Для многих неделя начнется с разрушения или, в лучшем случае – с изменения, даже самых надежных планов.

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, не отходит от него дальше 28 градусов. Символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, ее анализ, оценку. Также, взаимоотношения делового характера, в которых нет эмоций. Обучение, прежде всего конкретное, практичное, а не духовно-философское. Сознательная сторона человека выражается через Меркурий. Знак Весы характеризует сферу социальных взаимоотношений, партнерства, официальных союзов. Об этом "Телеграфу" рассказала астролог Марина Скади.

В течение недели требуется больше времени, затрат энергии и сил, для решения вопросов и выполнения работ. Нужны дополнительные условия или какие-то особенные обстоятельства для того, чтобы проявить себя и реализовать то, что запланировано ранее. Поэтому не рекомендуется начинать новые важные процессы в период ретроградного Меркурия.

27 сентября, в понедельник, 21 –й лунный день. Убывающая Луна в Близнецах в напряжении с ретро Нептуном и гармоничных аспектах с ретро Юпитером и ретро Меркурием. Это день сложностей в поездках, возникают проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы, труднее решаются деловые вопросы. Главное, не торопить события, ведь с 27 сентября на три недели – Меркурий в фазе ретроградного движения, но в целом, планетарные энергии дня благоприятны. Движения вперед возможно, но для этого требуется внутренняя перестройка, переоценка ценностей и упорство в достижении цели. Это день активных внутренних преобразований и осознаний, а творческий подход в делах, поможет найти способы реализации намеченных целей.

28 сентября, вторник, 22 –й лунный день, период Луны без курса – с 07:18 до 16:33 по киевскому времени в знаке Близнецы. Аспектов до выхода из знака Луна не делает, поэтому не стоит что-либо важное планировать на этот день, а тем более начинать. С 16:33 Луна войдет в знак Рака, где имеет статус управления, начинается очень эффективный период, особенно для семейных дел, взаимоотношений с родителями, разговоров с братьями и сестрами, с целью устранить все недоразумения и разногласия. Вечер мудрости, изучения тайного знания и его использования. Хорошо сосредотачиваться на обучении, передаче опыта или можно просто накапливать знания. Если вы хотите вернуть дорогие вам отношения – проявите инициативу после 17 часов – у вас обязательно все получится.

29 сентября, среда, 23 –й лунный день, убывающая Луна в Раке в напряжении с Солнцем и Марсом, но в гармоничном аспекте с ретро Ураном. Все небесные тела в статусах, но Луна самая сильная в этот день. Возникает необходимость решать одновременно с деловыми и домашние вопросы, семейные дела неожиданно меняют планы. Договоренности и сделки, особенно касающиеся недвижимости и сферы услуг, по стечению обстоятельств, срываются или переносятся на другое время. Деловую активность сегодня лучше ограничить и заняться домом и семьей. В этот день Венера в гармонии с ретро Нептуном, а Солнце в гармоничном аспекте с ретро Сатурном – с учетом внешнего достаточно сложного фона, можно исправить совершенные ошибки, гармонизировать и разжечь страсть в устоявшихся отношениях, решить финансовые вопросы. Приложив определенные усилия, есть шанс преобразовать ситуации, которые вас не устраивают.

30 сентября, четверг, 24 –й лунный день, убывающая Луна в Раке в гармонии с ретро Нептуном и Венерой, напряженных аспектах с ретро Плутоном и с ретро Меркурием – в течение дня такое разнообразие красок, эмоциональных состояний и событий, что скучно никому не будет. Это период разрушения старого и созидания нового. Энергии дня настолько сильны, что этот потенциал необходимо куда-то направить, иначе нереализованная энергия может стать разрушающей. Венера в квадратуре с ретро Юпитером, а ретро Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном – аспекты обманчивых перспектив. Не время для слишком оптимистических или грандиозных намерений. Из-за собственного легкомыслия возникает опасность понести убытки, а конфликты с окружающими людьми, надолго могут испортить настроение. Период Луны без курса – с 17:50 до 03:52 следующего дня.

1 октября, пятница – убывающая Луна во Льве в оппозиции с ретро Сатурном, гармоничных аспектах с Солнцем и Марсом. 25 –й лунный день. День сосредоточения и воображения. Можно начать диету, заняться лечебным голоданием, работать над повышением духовности. В этот день держится квадратура между ретро Меркурием и ретро Плутоном, начавшаяся 30 сентября – день препятствий. Вселенная призывает всех остановиться, подумать о наиболее важных вещах, нематериальных. Вероятны трудности в делах, беспокойство в связи с получением или ожиданием информации, важных сведений. Проблему представляют вопросы распоряжения совместным капиталом, а также налогов, долгов, наследства, алиментов. Вообще неблагоприятный день практически для любого вида деловой и интеллектуальной активности, для исследований, передвижений.

2 октября, суббота – убывающая Луна во Льве, в напряженных аспектах с ретро Ураном, ретро Юпитером и Венерой, но в гармоничном – с ретро Меркурием, 26 –й лунный день. Благодаря жизненному опыту представителей старшего поколения, можно избежать скандалов и ненужной суеты и лишних разговоров. Обратитесь за советом к мудрому человеку – его подсказки помогут сохранить свою энергию, силу. В этот день желательно воздержаться от активной деятельности, отдыхать, быть разумным и экономичным в делах, связанных с финансовыми и энергетическими затратами. С помощью интуиции, чтения полезной литературы, можно решить множество задач. Хороший день для приглашения в гости нужных людей, обсуждения старых проектов, которые могут стать отличным фундаментом в настоящем. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства, повысит производительность труда в дальнейшем.

3 октября, воскресенье, убывающая Луна в Деве с 11:36, до этого период Луны без курса – с 02:47, в знаке Льва. День идеально подходит для отдыха, домашних дел, наведения порядка. В целом, благоприятный, многое проясняется, затянувшиеся вопросы решаются, долги возвращаются. Это 27 –й лунный день, время получения сокровенных знаний, освобождения и обретения психологического комфорта. Во второй половине дня, т.е. когда закончится период Луны без курса, начинается хорошее время для заготовки трав, изготовления лекарств, работы с минералами. Ретро Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Юпитером – время глубокого анализа, интеллектуальной деятельности, выявления ошибок и их исправления. Творческие люди обретают вдохновение, целители испытывают озарения. Хороший день для решения семейных вопросов, примирения с родственниками и соседями.

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