Три главных счастливчика недели по знаку Зодиака

Эти знаки Зодиака ждет успех в личной жизни и на работе.

На этой неделе, несмотря на наступление ретроградного Меркурия, удача повернется лицом к трем знакам Зодиака. Узнайте, кто эти счастливчики в нашем гороскопе.

Овен

Овнов на этой неделе захлестнет ветер позитивных перемен. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. У тех, кто не боится рисковать, все получится.

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Лев

Благоприятные перемены у Львов на этой неделе круто поменяют их жизнь к лучшему. Львов ждут успехи не только на работе, но и в личной жизни. Эти семь дней идеально подходят для романтики, знакомств, приятных посиделок и поездок с семьей и даже для открытия бизнеса.

Весы

Эта неделя поможет Весам осознать свои истинные, а не навязанные, цели и желания и значительно продвинуться в их осуществлении. Неделя благоприятна для поиска новой работы. Не стесняйтесь выставлять себя перед работодателем в лучшем свете. Также хорошее время для поисков второй половинки и романтических встреч.

Ранее "Телеграф" писал о наступлении ретроградного Меркурия и опасностях, которые он несет.