Укр

Три главных счастливчика недели по знаку Зодиака

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
Читати українською
Автор
42
Счастливчики недели Новость обновлена 27 сентября 2021, 13:32
Счастливчики недели

Эти знаки Зодиака ждет успех в личной жизни и на работе.

На этой неделе, несмотря на наступление ретроградного Меркурия, удача повернется лицом к трем знакам Зодиака. Узнайте, кто эти счастливчики в нашем гороскопе.

Овен

Овнов на этой неделе захлестнет ветер позитивных перемен. Не бойтесь мечтать и ставить перед собой амбициозные цели. У тех, кто не боится рисковать, все получится.

Лев

Благоприятные перемены у Львов на этой неделе круто поменяют их жизнь к лучшему. Львов ждут успехи не только на работе, но и в личной жизни. Эти семь дней идеально подходят для романтики, знакомств, приятных посиделок и поездок с семьей и даже для открытия бизнеса.

Весы

Эта неделя поможет Весам осознать свои истинные, а не навязанные, цели и желания и значительно продвинуться в их осуществлении. Неделя благоприятна для поиска новой работы. Не стесняйтесь выставлять себя перед работодателем в лучшем свете. Также хорошее время для поисков второй половинки и романтических встреч.

Ранее "Телеграф" писал о наступлении ретроградного Меркурия и опасностях, которые он несет.

Теги:
#Гороскоп #Зодиак
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30"
Политика
Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30"
Форум Зеленского "Украина 30" заработал своим организаторам миллионы, а оплатили его олигархи — расследование СМИ
Дата публикации
Категория
Дельта-штамм отличается от первого варианта коронавируса
В Минздраве рассказали, как переносят "Дельту" вакцинированные и непривитые пациенты
Дата публикации
Категория
Усик спешит домой к семье
Усика в "Борисполе" встретили как Героя: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Подсчет голосов завершен на всех 299 округах
Озвучены результаты выборов в Германии: намечаются сложные переговоры по коалиции
Дата публикации
Категория
Бундестаг
Выборы в Бундестаг в Германии: появились первые данные экзитполов