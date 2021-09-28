Укр

На Землю обрушилась магнитная буря "красного" уровня: как защититься метеозависимым людям

Автор
Ольга Броскова
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Магнитная буря 28 сентября Новость обновлена 28 сентября 2021, 12:05
Магнитная буря 28 сентября

Метеозависимым людям в такой день лучше не заниматься физической активностью и не употреблять жирную пищу.

Во вторник, 28 сентября, Землю накрыла магнитная буря "красного" уровня.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, все утро 28 сентября геомагнитная активность Солнца будет находиться в пределах 5-ти баллов, что соответствует "красному" уровню опасности. К 12-ти часам ее сила снизится до 4-х баллов и "желтого" уровня соответственно.

29 сентября магнитосфера также будет возбужденной и соответствовать 4-м баллам.

Магнитные бури также ожидаются и в октября. Так, к ударам нужно быть готовыми 5, 10 и 19 октября. Уровень опасности — "желтый".

Как снизить негативное влияние магнитных бурь метеозависимым людям

  • следует ограничить употребление спиртного, исключить жирную еду, не переедать;
  • употреблять в пищу больше фруктов, богатых калием и магнием: изюм, абрикосы, клюкву, чернику, смородину, лимоны, бананы,
  • снизить физические нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
  • не следует резко вставать с кровати, это может спровоцировать приступ головной боли;
  • чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие;
  • пить чай с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником, зверобоем;
  • чтобы разогнать сгустки в крови и помочь сердечно-сосудистой системе, можно принять аспирин, но только при отсутствии противопоказаний.

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#Магнитная буря #Магнитные бури
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