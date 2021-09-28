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День защитника Украины и "затяжные" выходные: календарь праздников на октябрь

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Какие праздники будут в октябре Новость обновлена 28 сентября 2021, 13:05
Какие праздники будут в октябре

В октябре украинцев ждет несколько важных праздников.

Октябрь уже на пороге, а значит самое время узнать, какие праздники мы будем отмечать в следующем месяце и спланировать свой отдых. Ведь благодаря тому, что День защитника Украины является государственным праздником, в октябре украинцы будут отдыхать 4 дня подряд.

Итак, помимо Дня защитника Украины, который будет отмечаться 14 октября, украинцев в следующем месяце ждет еще несколько важных дат. Так, 3 октября мы будем отмечать День учителя. "Телеграф" уже собрал для вас интересные и практичные идеи для подарков, которые можно преподнести своим учителям. Также 14 октября празднуется один из самых значимых праздников осени — Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, в октябре будем отмечать День анестезиолога и День работников пищевой промышленности. Также 28 октября празднуется День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Календарь праздников в октябре
Календарь праздников в октябре

Ранее "Телеграф" писал, к какой погоде нужно готовиться в октябре. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, нас ждет спокойная погода без сильных осадков.

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