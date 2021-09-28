День защитника Украины и "затяжные" выходные: календарь праздников на октябрь

В октябре украинцев ждет несколько важных праздников.

Октябрь уже на пороге, а значит самое время узнать, какие праздники мы будем отмечать в следующем месяце и спланировать свой отдых. Ведь благодаря тому, что День защитника Украины является государственным праздником, в октябре украинцы будут отдыхать 4 дня подряд.

Итак, помимо Дня защитника Украины, который будет отмечаться 14 октября, украинцев в следующем месяце ждет еще несколько важных дат. Так, 3 октября мы будем отмечать День учителя. "Телеграф" уже собрал для вас интересные и практичные идеи для подарков, которые можно преподнести своим учителям. Также 14 октября празднуется один из самых значимых праздников осени — Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, в октябре будем отмечать День анестезиолога и День работников пищевой промышленности. Также 28 октября празднуется День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Календарь праздников в октябре

Ранее "Телеграф" писал, к какой погоде нужно готовиться в октябре. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, нас ждет спокойная погода без сильных осадков.