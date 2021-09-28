Укр

Названы три знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Эти знаки Зодиака вскоре разбогатеют Новость обновлена 28 сентября 2021, 14:55
Эти знаки Зодиака вскоре разбогатеют

В следующем месяце повезет воздушным знакам.

Совсем скоро наступит новый месяц, который принесет некоторым знакам Зодиака очень приятные известия. В октябре трем знакам Зодиака повезет существенно разбогатеть. Астрологи рассказали, кто это будет.

Овен

Овны станут самыми главными счастливчиками октября. Если вы позволите жизни идти своим чередом, перестанете паниковать и спокойно займетесь делами, прибыль поступит сама собой из самого неожиданного места.

Телец

Тельцам в следующем месяце удача будет сопутствовать не только в финансовых, но и в любых других начинаниях. Не сидите сложа руки, займитесь тем, что уже давно откладывали в долгий ящик. Это может быть смена работы или открытие собственного бизнеса. В любом случае финансы поступят к вам, если вы не побоитесь пойти на риск и впустить в свою жизнь положительные перемены.

Весы

Весы во втором месяце осени получат неожиданный прилив энергии, благодаря чему смогут взять себе дополнительную нагрузку. Подработки и дополнительные обязанности станут для вас главным источником прибыли в октябре.

Ранее "Телеграф" назвал самых жадных мужчин по знаку Зодиака.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астролог
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