Покров Пресвятой Богородицы и не только: какие церковные праздники отмечаем в октябре (календарь)
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Украинцев в октябре ждет четыре выходных подряд.
В октябре православные христиане будут отмечать один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этом году праздник выпадает на четверг. При этом поскольку его дата совпадает с другим важным праздником — Днем защитника Украины 14 октября, то этот день будет выходным.
В октябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:
- 1 октября — День Cвященномученика Киприана и Cвятой мученицы Иустины, Прославление преподобной Ефросинии Суздальской
- 2 октября — День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
- 8 октября — Преставление преподобного Сергия (Радонежского)
- 9 октября — День Cвятого Тихона, Преставление Иоанна Богослова
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, День преподобного Романа Сладкопевца
- 22 октября — День Корсунской иконы Божией Матери
Ранее "Телеграф" публиковал подробный календарь государственных праздников на октябрь. В следующем месяце нам предстоит отметить День учителя, День защитника Украины, День анестезиолога и День дорожника.
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