Покров Пресвятой Богородицы и не только: какие церковные праздники отмечаем в октябре (календарь)

Украинцев в октябре ждет четыре выходных подряд.

В октябре православные христиане будут отмечать один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этом году праздник выпадает на четверг. При этом поскольку его дата совпадает с другим важным праздником — Днем защитника Украины 14 октября, то этот день будет выходным.

В октябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:

1 октября — День Cвященномученика Киприана и Cвятой мученицы Иустины, Прославление преподобной Ефросинии Суздальской

2 октября — День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина

8 октября — Преставление преподобного Сергия (Радонежского)

9 октября — День Cвятого Тихона, Преставление Иоанна Богослова

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, День преподобного Романа Сладкопевца

22 октября — День Корсунской иконы Божией Матери

Календарь церковных праздников на октябрь 2021

Ранее "Телеграф" публиковал подробный календарь государственных праздников на октябрь. В следующем месяце нам предстоит отметить День учителя, День защитника Украины, День анестезиолога и День дорожника.