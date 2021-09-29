Укр

Покров Пресвятой Богородицы и не только: какие церковные праздники отмечаем в октябре (календарь)

Автор
Ольга Броскова
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Церковные праздники в октябре
Церковные праздники в октябре

Украинцев в октябре ждет четыре выходных подряд.

В октябре православные христиане будут отмечать один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. В этом году праздник выпадает на четверг. При этом поскольку его дата совпадает с другим важным праздником — Днем защитника Украины 14 октября, то этот день будет выходным.

В октябре отмечают и другие православные праздники. Среди них:

  • 1 октября — День Cвященномученика Киприана и Cвятой мученицы Иустины, Прославление преподобной Ефросинии Суздальской
  • 2 октября — День памяти князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина
  • 8 октября — Преставление преподобного Сергия (Радонежского)
  • 9 октября — День Cвятого Тихона, Преставление Иоанна Богослова
  • 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы, День преподобного Романа Сладкопевца
  • 22 октября — День Корсунской иконы Божией Матери
Календарь церковных праздников на октябрь 2021
Календарь церковных праздников на октябрь 2021

Ранее "Телеграф" публиковал подробный календарь государственных праздников на октябрь. В следующем месяце нам предстоит отметить День учителя, День защитника Украины, День анестезиолога и День дорожника.

Теги:
#Церковь #Покров #Праздники
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