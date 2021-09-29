Укр

День Веры, Надежды, Любови: открытки и поздравления с праздником

Автор
Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
65
День Веры, Надежды, Любови
День Веры, Надежды, Любови

Святым мученицам молятся об обретении семейного счастья.

Уже в этот четверг, 30 сентября, православные христиане будут чтить память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Кроме того, большинство женщин с этими именами отмечают свой день ангела.

Святым мученицам молятся об обретении семейного счастья, а также об избавлении от бесплодия. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с этим днем.

Открытки с днем Веры, Надежды, Любови

Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови

Поздравления с днем Веры, Надежды, Любови

Три имени. Красивые, простые.

Слова, что помогают людям жить.

Когда-то нарекла детей София,

Ее мы и должны благодарить!

За то, что подарила Веру людям.

И что с Надеждою любой всегда живет.

И если есть Любовь, то счастье будет!

И в каждый дом пускай оно придет!

***

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет,

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет,

И Ангел вам во всем поможет.

***

Пусть ангелы, три добрые сестры,

Незримой силой вас оберегают,

Исполнят все заветные мечты,

Добром и счастьем дом ваш осыпают.

София мать все беды отведет,

Надежда, Вера и Любовь отныне

Дадут вам в жизни небывалый взлет

И будут охранять вас, как святыню!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь церковных праздников на октябрь.

Теги:
#Праздник #Поздравления #День Веры Надежды Любови и Софии
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