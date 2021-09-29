День Веры, Надежды, Любови: открытки и поздравления с праздником
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Святым мученицам молятся об обретении семейного счастья.
Уже в этот четверг, 30 сентября, православные христиане будут чтить память мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Кроме того, большинство женщин с этими именами отмечают свой день ангела.
Святым мученицам молятся об обретении семейного счастья, а также об избавлении от бесплодия. "Телеграф" подготовил красивые открытки и поздравления с этим днем.
Открытки с днем Веры, Надежды, Любови
Поздравления с днем Веры, Надежды, Любови
Три имени. Красивые, простые.
Слова, что помогают людям жить.
Когда-то нарекла детей София,
Ее мы и должны благодарить!
За то, что подарила Веру людям.
И что с Надеждою любой всегда живет.
И если есть Любовь, то счастье будет!
И в каждый дом пускай оно придет!
***
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет,
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.
***
Пусть ангелы, три добрые сестры,
Незримой силой вас оберегают,
Исполнят все заветные мечты,
Добром и счастьем дом ваш осыпают.
София мать все беды отведет,
Надежда, Вера и Любовь отныне
Дадут вам в жизни небывалый взлет
И будут охранять вас, как святыню!
Ранее "Телеграф" публиковал календарь церковных праздников на октябрь.
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