Какой праздник 29 сентября: народные приметы и запреты
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Сегодня принято выходить в поле и следить за птицами.
В среду, 29 сентября, православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской. Также этот день называют Людмилиным или Ефимией Прехвальной и Птичье голошение.
Мученица Людмила — была женой чешского князя Боривоя. В Чехии она познакомилась со святым Мефодием, от которого вместе с мужем приняла крещение. Людмила и ее муж вели благочестивую и строгую жизнь, и всячески укрепляли христианство в Чехии, даже построили первую церковь.
Святую Людмилу убила собственная невестка, которая была язычницей и не хотела соблюдать христианские традиции.
В этот день было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке в этот день, не будет весь год болеть.
29 сентября продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. А женщины на зиму заготавливали капусту.
Что нельзя делать 29 сентября:
- Не следует рыбачить в этот день.
- Сегодня запрещается смотреться долго в зеркало.
- Неблагоприятный день для переезда.
- Нельзя в этот день начинать новых дел.
Народные приметы:
- Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.
- Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.
- Если за окном плюсовая температура, то холода наступят нескоро.
- Галки в стаи собрались – к ясной погоде.
- Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.
- Звезды поутру мерцают – к перемене погоды.
- Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.
Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года. Отметим, что хоть и День защитника "дарит" дополнительный день отдыха, но его придется отработать.
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