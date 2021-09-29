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Какой праздник 29 сентября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Праздник 29 сентября
Праздник 29 сентября

Сегодня принято выходить в поле и следить за птицами.

В среду, 29 сентября, православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской. Также этот день называют Людмилиным или Ефимией Прехвальной и Птичье голошение.

Мученица Людмила — была женой чешского князя Боривоя. В Чехии она познакомилась со святым Мефодием, от которого вместе с мужем приняла крещение. Людмила и ее муж вели благочестивую и строгую жизнь, и всячески укрепляли христианство в Чехии, даже построили первую церковь.

Святую Людмилу убила собственная невестка, которая была язычницей и не хотела соблюдать христианские традиции.

Святая Людмила
Святая Людмила

В этот день было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке в этот день, не будет весь год болеть. 

29 сентября продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. А женщины на зиму заготавливали капусту.

Что нельзя делать 29 сентября:

  • Не следует рыбачить в этот день.
  • Сегодня запрещается смотреться долго в зеркало.
  • Неблагоприятный день для переезда.
  • Нельзя в этот день начинать новых дел.

Народные приметы:

  • Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.
  • Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.
  • Если за окном плюсовая температура, то холода наступят нескоро.
  • Галки в стаи собрались – к ясной погоде.
  • Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.
  • Звезды поутру мерцают – к перемене погоды.
  • Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года. Отметим, что хоть и День защитника "дарит" дополнительный день отдыха, но его придется отработать.

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#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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