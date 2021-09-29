Какой праздник 29 сентября: народные приметы и запреты

Сегодня принято выходить в поле и следить за птицами.

В среду, 29 сентября, православная церковь чтит память мученицы Людмилы, княгини Чешской. Также этот день называют Людмилиным или Ефимией Прехвальной и Птичье голошение.

Мученица Людмила — была женой чешского князя Боривоя. В Чехии она познакомилась со святым Мефодием, от которого вместе с мужем приняла крещение. Людмила и ее муж вели благочестивую и строгую жизнь, и всячески укрепляли христианство в Чехии, даже построили первую церковь.

Святую Людмилу убила собственная невестка, которая была язычницей и не хотела соблюдать христианские традиции.

Святая Людмила

В этот день было принято всей семьей ходить в баню. Считалось, что тот, кто попарится в баньке в этот день, не будет весь год болеть.

29 сентября продолжали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления валенок. А женщины на зиму заготавливали капусту.

Что нельзя делать 29 сентября:

Не следует рыбачить в этот день.

Сегодня запрещается смотреться долго в зеркало.

Неблагоприятный день для переезда.

Нельзя в этот день начинать новых дел.

Народные приметы:

Чем теплее и суше погода в этот день, тем позднее зима наступит. Если день солнечный и погожий, сильных холодов не будет, а зима будет мягкой.

Если гром гремит, то зима будет холодная и бесснежная.

Если за окном плюсовая температура, то холода наступят нескоро.

Галки в стаи собрались – к ясной погоде.

Листья на деревьях пожелтели, но не падают – осень будет долгой.

Звезды поутру мерцают – к перемене погоды.

Скворцы в теплые края не улетели – тепло продлится ещё долгое время.

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