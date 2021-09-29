Ни один не устоит: женщины этих трех знаков Зодиака способны сводить мужчин с ума

Женщины — Скорпионы по праву носят звание роковых.

Замечали ли вы когда-нибудь, что за некоторыми женщинами, куда бы они не пошли, тянется словно шлейф из мужчин? Астрологи убеждены, что женщины некоторых знаков Зодиака способны покорять мужчину одним взглядом. Рассказываем, кто они.

Телец

Женщины-Тельцы привыкли добиваться всего, чего они хотят. На личные отношения это также распространяется. Такие дамы не побоятся проявить инициативу и показать предмету своего интереса, что он ей не безразличен. Кроме того, Тельцы очень независимы, а как показывает практика, женщины, которые знают чего хотят и уверены в себе, очень нравятся мужчинам.

Близнецы

Близнецы — это лед и пламя, два в одном. Их настроение способно быстро меняться: в одну секунду вы ей нравитесь, во вторую уже нет. Отношения с представительницами этого знака похожи на американские горки, однако в них никогда не заскучаешь, что и привлекает мужчин.

Скорпион

Женщины — Скорпионы по праву носят звание роковых. Они в идеальной пропорции совмещают в себе ум и сексуальность. Женщины этого знака читают мужчин, как открытые книги и умело ими манипулируют. А тем только и остается, что наслаждаться этим сладким пленом.

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