Три знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками октября

Скорпионам в октябре нужно будет взять свою жизнь в собственные руки.

Уже завтра наступит второй месяц осени, а это значит, что самое время узнать, кто же станет главным счастливчиком октября. Астрологи считают, что в следующем месяце больше всего повезет трем знакам Зодиака.

Телец

Тельцы в этом месяце смогут себе позволить быть настоящими гедонистами. Вы будете жить в комфорте и удовольствиях. Путешествуйте, позволяйте себе есть вкусную еду, отдыхайте. Правда, не стоит слишком уж бросаться в крайность и позволять себе слишком много, иначе в конце месяца вас ждет расплата, к примеру, в виде лишнего веса.

Дева

С 18 числа для Дев наступает благоприятный период. Меркурий — ваш главный покровитель в работе и финансовой сфере, поэтому его директное движение поможет вам обрести удачу. Кроме того, для вас очень важным будет позитивное мышление. Думайте о себе как о победителе, и тогда успех точно ждет вас.

Скорпион

Скорпионам в октябре нужно будет взять свою жизнь в собственные руки. Вы с успехом сможете достичь поставленных целей, если будете брать на себя ответственность. С уходом ретроградности всех четырех планет появится внутренняя гармония, ощущение легкости и тепла. С 18 октября в вашу жизнь войдут очень мощные позитивные перемены.

Ранее "Телеграф" называл три знака Зодиака, которые смогут разбогатеть в октябре.