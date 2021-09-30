Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: народные приметы и запреты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 6
У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь
В четверг, 30 сентября, православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. В народном календаре день отмечен как Всесветный бабий праздник.
По преданиям, мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София приняли мученическую смерть за свою веру. Правитель Адриан приказал предать страшным мучительным пыткам маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) на глазах у их матери. Софию же оставили живой. После женщина похоронила останки своих детей и через три дня тихо умерла на их могиле.
День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии называли всесветными бабьими именинами, поэтому женщинам разрешалось не работать.
30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.
Что нельзя делать 30 сентября:
- 30 сентября женщинам не следует заниматься грязной работой (мытьем полов, стиркой, втиранием пыли), а также рукоделием.
- Девушкам не рекомендуется 30 сентября принимать предложение руки и сердца.
- Не стоит этот день начинать со смеха, веселья и пения.
- Сегодня нельзя знакомиться с людьми.
- Нельзя нецензурно выражаться и оскорблять ближних.
Народные приметы 30 сентября:
- Если журавли отлетают в тёплые края, значит, на Покров ударит мороз.
- Если утро 30 сентября пасмурное, предстоящие дни будут тёплыми.
- Белки начали менять шубки — к скорому похолоданию.
- Сухая погода на Бабий плач — к холодной зиме. Если льёт дождь, зима будет снежной.
Ранее, "Телеграф" сообщал, как украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года. Отметим, что хоть и День защитника "дарит" дополнительный день отдыха, но его придется отработать.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-