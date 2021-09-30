Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: народные приметы и запреты

У незамужних девушек сегодня велики шансы встретить свою любовь

В четверг, 30 сентября, православная церковь почитает святую Софию и ее трех дочерей — Веру, Надежду и Любовь. В народном календаре день отмечен как Всесветный бабий праздник.

По преданиям, мученицы Вера, Надежда, Любовь и матерь их София приняли мученическую смерть за свою веру. Правитель Адриан приказал предать страшным мучительным пыткам маленьких Веру (12 лет), Надежду (10 лет) и Любовь (9 лет) на глазах у их матери. Софию же оставили живой. После женщина похоронила останки своих детей и через три дня тихо умерла на их могиле.

Вера, Надежда, Любовь и матерь их София

День памяти Веры, Надежды, Любови и Софии называли всесветными бабьими именинами, поэтому женщинам разрешалось не работать.

30 сентября – наиболее удачный день для лечения женских болезней и снятия любой порчи.

Что нельзя делать 30 сентября:

30 сентября женщинам не следует заниматься грязной работой (мытьем полов, стиркой, втиранием пыли), а также рукоделием.

Девушкам не рекомендуется 30 сентября принимать предложение руки и сердца.

Не стоит этот день начинать со смеха, веселья и пения.

Сегодня нельзя знакомиться с людьми.

Нельзя нецензурно выражаться и оскорблять ближних.

Народные приметы 30 сентября:

Если журавли отлетают в тёплые края, значит, на Покров ударит мороз.

Если утро 30 сентября пасмурное, предстоящие дни будут тёплыми.

Белки начали менять шубки — к скорому похолоданию.

Сухая погода на Бабий плач — к холодной зиме. Если льёт дождь, зима будет снежной.

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