"Фу, гадость": Эктор Хименес-Браво полностью обнажился на камеру, но нарвался на хейт
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Судья кулинарного проекта "МастерШеф" все чаще наталкивается на критику своих подписчиков
Известный кулинарный эксперт, судья проекта о кулинарии "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво ранее уже делился с поклонниками пикантным фото в постели. Тогда его фанаты неоднозначно восприняли подобный кадр. В этот раз получилось так же.
Новый откровенный снимок шеф-повар выложил на своей официальной странице в Инстаграме.
"Ради работы я готов на многое", — начал свой пост Браво, в котором поведал о некоторых случаях из своей жизни.
На кадре 49-летний кулинар без стеснения позирует обнаженным на кухне, прикрыв интимное место половиной арбуза.
"Совсем рехнулся)) Я была лучшего мнения о нём", "Я против таких фото", "Фу, какая гадость", "Зачем", — прокомментировали пользователи сети фото кулинара, а некоторые его фолловеры просто отписались за подобные "откровения".
Напомним, что Эктор Хименес-Браво все чаще наталкивается на хейт со стороны своих подписчиков. После того, как кулинар получил украинское гражданство, он сразу перешел в Инстаграме на русский язык, хотя до этого писал свои тексты исключительно на украинском.
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