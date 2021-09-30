"Фу, гадость": Эктор Хименес-Браво полностью обнажился на камеру, но нарвался на хейт

Судья кулинарного проекта "МастерШеф" все чаще наталкивается на критику своих подписчиков

Известный кулинарный эксперт, судья проекта о кулинарии "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво ранее уже делился с поклонниками пикантным фото в постели. Тогда его фанаты неоднозначно восприняли подобный кадр. В этот раз получилось так же.

Новый откровенный снимок шеф-повар выложил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Ради работы я готов на многое", — начал свой пост Браво, в котором поведал о некоторых случаях из своей жизни.

На кадре 49-летний кулинар без стеснения позирует обнаженным на кухне, прикрыв интимное место половиной арбуза.

Эктор Хименес-Браво

"Совсем рехнулся)) Я была лучшего мнения о нём", "Я против таких фото", "Фу, какая гадость", "Зачем", — прокомментировали пользователи сети фото кулинара, а некоторые его фолловеры просто отписались за подобные "откровения".

Напомним, что Эктор Хименес-Браво все чаще наталкивается на хейт со стороны своих подписчиков. После того, как кулинар получил украинское гражданство, он сразу перешел в Инстаграме на русский язык, хотя до этого писал свои тексты исключительно на украинском.