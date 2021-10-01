Укр

Melovin обвинил канал М1 в отказе выпускать его новый клип: "Причина предельно ясна"

Автор
Татьяна Кармазина
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Melovin обвинил канал М1 в отказе выпускать его новый клип: "Причина предельно ясна"

24-летний певец, совершивший каминг-аут, обвинил канал в продолжительном буллинге

Украинский певец Melovin (наст. имя Константин Бочаров) в этом году в Киеве на фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут, когда поцеловал сначала девушку, а потом парня. По мнению молодого артиста, это стало одной из причин того, что его новый клип на песню "Таємний знак" отказался брать в ротацию украинский музыкальный телеканал М1, который, добавим, транслировал Atlas Weekend и вырезал сцену с поцелуем Melovinʼа.

На своей странице в Инстаграме 24-летний певец объяснил, почему, по его мнению, клип не появится на экранах главного музыкального телеканала страны.

"Причина предельно ясна для моей команды и меня лично. После неловкой и, конечно же, "случайной" ситуации с отсутствием в трансляции части моего перфоманса на Atlas Weekend и каминг аута на главной сцене, это решение было очень предсказуемым… решение не брать мою новую видео работу, убирать клипы из ротаций, всё это лишь в очередной раз подчеркивает вашу позицию", — заявил Melovin.

Кроме этого, артист добавил, что с каналом у него долгая история открытого буллинга, оскорблений и унижений в его адрес со стороны гендиректора канала Сергея Перцева.

Руководство канала уже ответило на обвинения украинского артиста, и, как пишет "Обозреватель" со слов Перцева, они будут обращаться к пресс-службе исполнителя, чтобы выяснить причину случившегося. "Честно говоря, я вообще не понимаю… Человек просто написал злобный пост. Для меня это очередной метод, чтобы про него поговорили", — сказал гендиректор.

Напомним, что Melovin принимает участие в проекте "Танцы со звездами". Своим эпатажным поведением парень вызывает у зрителей удивление и критику самых постановок.

Теги:
#Клипы #М1 #MELOVIN #Таємний знак
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