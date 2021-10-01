Когда будут магнитные бури в октябре: список самых опасных дат

В течение месяца ожидается несколько всплесков геомагнитных колебаний.

Октябрь месяц решил не щадить украинцев и уже с первого дня "ударить" по жителям магнитной бурей. Поэтому всем метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями стоит поберечь себя в дни, когда на Солнце происходят вспышки.

Что бы Вы заранее могли подготовиться, "Телеграф" составил прогноз геомагнитных бурь на октябрь 2021 года.

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН во втором осеннем месяце нас ожидают четыре магнитные бури, одна из которых "красного" уровня, что является серьезным испытанием для метеозависимых.

Сильные магнитные бури, которые достигают пяти и четырех баллов, ожидаются в начале и в середине месяца: 1, 5, 10 и 19 октября. В остальные дни геомагнитное поле Земли будет спокойнее.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2021

Календарь магнитных бурь на октябрь 2021

В дни магнитных бурь может ухудшиться самочувствие, появиться головная боль, головокружение, развиться мигрень. Также бессонница, скачки давления, потеря аппетита, усталость и упадок сил. Чтобы избежать неприятных последствий и облегчить свое состояние нужно:

Отказаться от кофе, сигарет, алкоголя, жирной и жареной пищи.

Чаще пить травяной чай.

Спать в эти дни важно не менее 8 часов в сутки.

Нежелательно в этот день заниматься спортом.

Избегать стрессов и перенапряжения.

Отказаться от путешествий на автомобиле.

Принимать контрастный душ.

Для справки:

Магнитная буря возникает вследствие вспышки на солнце, провоцирующей мощный выброс протонов и электронов в космос, которые, обладая мощным зарядом, влияют на магнитные поля Земли. Таким образом, повышенная активность на Солнце провоцирует возмущение (реакцию) магнитного поля нашей планеты, тем самым создавая магнитные бури.

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