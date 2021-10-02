Медвежонок залез в авто, чем напугал владелицу машины: видео с места происшествия разлетелось по сети

После того, как женщина увидела в своем авто медведя, она начала громко кричать.

По соцсетях разлетелось видео, на котором видно, как медведь залез в автомобиль, пока были открыты двери, чем напугал хозяйку машини.Читатели пишут, что случай произошел в Черногории.

Соответствующее видео опубликовали на странице "womanslook" в Instagram.

Автомобиль стоял возле дома, расположенного в лесу, как можно понять из кадров, ведь вокруг много деревьев.

Владелица машины не закрыла дверь транспорта, а когда вернулась, то на переднем сиденье авто был медвежонок. Женщина начала сильно кричать и пыталась закрыть животное, чтобы оно не вышло наружу. Владелица машины держала в руках ящик с яблоками, но когда увидела медведя, то в суматохе впустила. Несмотря на попытки закрыть животное, ей не удалось это сделать. Медведь таки вышел на улицу, но не стал нападать на женщину, чего она так боялась. Судя по видео, животное и само изрядно испугалось. Когда медведь выбежал на улицу, он сначала бросился бежать, но потом немного вернулся и начал чесаться.

Пользователей сети развеселило опубликовано видео. Некоторые из них пожалели женщину, которая не ожидала в своем авто увидеть дикое животное. Однако большинство читателей все же пишут, что главной жертвой этой ситуации стал медвежонок, который напугался из-за крика хозяйки авто.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в августе этого года в России кот встал на защиту своих хозяев, когда к ним в лесу приблизился медведь.