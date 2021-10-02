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Какой праздник 2 октября: народные приметы и запреты

Автор
Анна Барабан
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Праздник 2 октября
Праздник 2 октября

В этот день наши предки отмечали праздник пчельников.

В субботу, 2 октября, православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во время царствования римского императора Проба. В народе его называют Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол и Зосима.

Святых Трофима, Савватия и Доримедонта предали жестоким пыткам за их отказ отречься от своей веры. Савватий скончался во время испытаний, а Трофима и Доримедонта усекли мечом.

Мученики Трофим, Савватий и Доримедонт
Мученики Трофим, Савватий и Доримедонт

Издревле на этот праздник изготавливали церковные свечи из воска и лакомились мёдом. Наши предки верили: пчёлы приносят благополучие, а мед считался целительным средством от всех болезней.

В этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.

Также, 2 октября был распространен обычай печь блины и оладьи, а потом угощать ими соседей и родственников.

Что нельзя делать 2 октября:

  • Нельзя отказывать в милостыне.
  • Не стоит в эту субботу брать в руки острые предметы.
  • Не следует 2 октября пересчитывать мелочь и провизию.
  • Нельзя сплетничать.
  • Не стоит сегодня высказывать своё недовольство и злиться.
  • Не стоит затевать 2 октября генеральную уборку.

Народные приметы:

  • Если пчелы леток плотно залепляют, то зима будет холодной.
  • Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем году.
  • Если листья осины на земле лежат кверху лицом, то зима будет суровая, а если кверху изнанкой – теплая.
  • Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
  • Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.
  • Гром гремит – зима бесснежная будет.
  • Если в этот день теплая погода, то улья нужно убирать на 10 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько украинцы будут отдыхать в октябре 2021 года.

Теги:
#Праздник #Приметы #Запреты #Народные приметы
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