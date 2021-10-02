Какой праздник 2 октября: народные приметы и запреты

В этот день наши предки отмечали праздник пчельников.

В субботу, 2 октября, православная церковь почитает память мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта, пострадавших за Христа во время царствования римского императора Проба. В народе его называют Пчелиная девятина, Трофимов день, Лакомый стол и Зосима.

Святых Трофима, Савватия и Доримедонта предали жестоким пыткам за их отказ отречься от своей веры. Савватий скончался во время испытаний, а Трофима и Доримедонта усекли мечом.

Мученики Трофим, Савватий и Доримедонт

Издревле на этот праздник изготавливали церковные свечи из воска и лакомились мёдом. Наши предки верили: пчёлы приносят благополучие, а мед считался целительным средством от всех болезней.

В этот день девушки гадали на суженого. Считалось, если пристально посмотреть в глаза понравившемуся человеку, то он непременно тебя полюбит.

Также, 2 октября был распространен обычай печь блины и оладьи, а потом угощать ими соседей и родственников.

Что нельзя делать 2 октября:

Нельзя отказывать в милостыне.

Не стоит в эту субботу брать в руки острые предметы.

Не следует 2 октября пересчитывать мелочь и провизию.

Нельзя сплетничать.

Не стоит сегодня высказывать своё недовольство и злиться.

Не стоит затевать 2 октября генеральную уборку.

Народные приметы:

Если пчелы леток плотно залепляют, то зима будет холодной.

Южный ветер – к хорошему урожаю озимых в следующем году.

Если листья осины на земле лежат кверху лицом, то зима будет суровая, а если кверху изнанкой – теплая.

Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.

Гром гремит – зима бесснежная будет.

Если в этот день теплая погода, то улья нужно убирать на 10 октября.

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