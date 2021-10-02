Три знака Зодиака в октябре поймают удачу за хвост

Удача будет ходить за этими знаками по пятам.

Октябрь принесет положительные переменя некоторых знаков Зодиака. Астрологи рассказали, кто будет в тройке счастливчиков.

Овен

Октябрь сделает Овнов большими счастливчиками. Вам улыбнется удача, если вы будете правильно расставлять приоритеты. Это поможет вам не распыляться на второстепенные вещи и полностью реализовать свой потенциал. Желание угнаться за всем и сразу может вас как раз этой удачи лишить. Залогом вашего успеха в этом месяце станет четкое планирование.

Козерог

Козероги в этом месяце смогут достичь успехов при помощи своего чутья. Интуиция подскажет вам, как правильно дейстовать в той или иной ситуации. Положившись на нее, представители знака смогут избежать большинства проблем и приять вершное решение. Успех обещает прийти к вам в октябре сразу во всех сферах жизни.

Рыбы

Октябрь заложит в жизни Рыб крепкий фундамент для будущих побед. Решения принятые вами в этом месяце очень круто повлияют на вашу жизнь в последствии. Поработав хорошо сейчас, вы сможете пожинать плоды своих успехов в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака смогут разбогатеть в октябре.