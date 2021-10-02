Видео ласк и необычной дружбы теленка и пса разлетелось по сети

Опубликованное видео набрало 40,4 тысячи лайков

В сети стало популярным видео, на котором можно увидеть настоящую любовь теленка и собаки. Животные вместе лежат и ластятся друг к другу. Пользователи соцсетей не могут налюбоваться такой дружбой.

Соответствующее видео публикует "Humor And Animals" на странице в Twitter.

Судя по ролику, животных совсем не смущает то, что они совершенно разные. В них сложились действительно дружеские отношения, которые так и хочется назвать любовью.

На видео видно, как собака облизывает теленка и ластится к нему. Он же отвечает взаимностью и также тянется к собаке. Четверолапый лижет теленку носа, морду и даже уши.

Возможно, такие дружеские отношения животных можно объяснить тем, что они имеют похожие цвета шерсти. В собаки светлый рыжий окрас, а его друг чуть темнее.

Один из пользователей сети в шутку написал: "Это то, как выглядит начало отношений".

Стоит отметить, что 40,4 тысячи человек поставили под видео лайк. Сейчас этот ролик стал вирусным и разлетелся по разным паблик.

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