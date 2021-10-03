С Днем учителя! Google поздравил украинцев с профессиональным праздником новым дудлом

Поисковик отметил украинских учителей милым дудлом с пчелками.

Каждый год в первое воскресенье октября, что в 2021 году припало на 3 октября, в Украине отмечается профессиональный праздник всех, кто связан со сферой образования — День учителя.

В этот день ученики поздравляют своих преподавателей, делают для них оригинальные подарки, или же просто радуют учителя забавным стихом или поздравительной открыткой.

Компания Google стала в стороне, и тоже поздравила украинских учителей с профессиональным праздником. На главной странице поисковика красуется новый дудл, на котором изображены милые пчелки. Одна из них, самая большая, которая обозначает букву "G" из слова Google, символизирует учителя. Эта пчела обучает других маленьких пчелок и червячка, который очень напоминает букву "l".

Google Doodle - С днем учителя

Также 3 октября в мире отмечается День грибника. Красивые открытки и картинки к празднику вы найдете в материале "Телеграфа".