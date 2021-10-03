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Звезду сериала "Моя прекрасная няня" госпитализировали с коронавирусом: что известно о состоянии актрисы

Автор
Анна Барабан
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Ольга Прокофьева Новость обновлена 03 октября 2021, 14:13
Ольга Прокофьева

Поездка в Краснодар не прошла для актрисы бесследно.

Всеми известная Жанна Аркадиевна из сериала "Моя прекрасная няня", 58-летняя актриса Ольга Прокофьева была госпитализирована с коронавирусом. После лечения дома, артистке стало хуже, и ее положили в больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Еще в четверг, 28 сентября, после возвращения из Краснодара в Москву Ольга Прокофьева начала чувствовать недомогание. У нее появилась слабость и кашель. Сделав ПЦР-тест, актриса получила положительный результат. Сразу Прокофьеву госпитализировать не стали, однако спустя несколько дней артистке начало становится хуже.

Сейчас исполнительница роли Жанны Аркадьевны находится под присмотром врачей. У нее диагностирована среднетяжелая форма коронавируса на фоне ослабленного дыхания с хрипами. Результаты КТ органов грудной клетки оказались достаточно хорошими — инфекция легкой степени.

Ранее, "Телеграф" писал, что известный российский кинорежиссер Андрей Звягинцев находится в искусственной коме, в которую его ввели из-за того, что поражение его легких составляло 92%. Отметим, что режиссер борется с последствиями коронавируса еще с июля 2021 года.

Теги:
#Актриса #Коронавирус #Ольга Прокофьева #Моя прекрасная няня
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