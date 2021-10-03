Охотящиеся, худеющие и релаксирующие: лучшие мемы о котах за эту неделю

Заряжаемся позитивом с традиционной подборкой котиков

С наступлением первых холодов у всех живых организмов просыпается желание поднабрать "запасных" килограммов на зиму. И пока люди устраивают рейды на холодильник, домашние пушистики могут вспомнить, что они очень успешные хищники и выйти на охоту.

"Телеграф" же предлагает в этот выходной день понаблюдать за поведением братьев наших меньших, поскольку это иногда даже очень смешно.

Так что устраиваемся поудобней, как герои следующего видео, и получаем удовольствие от подборки лучших котиков недели.

Все мы знаем, что кошачьи являются прекрасными хищниками, которые могут рискнуть наброситься даже на более опасную добычу.

Но иногда "жертва" котиков значительно превосходит их по размеру, что, впрочем, их не всегда останавливает.

Но все же, многие из них предпочтут более подходящую по размеру добычу. Однако иногда на пути становятся совсем непреодолимые преграды. Например, высокие стенки тазика (да, там рыбов не только показывают, но и продают).

Наверное этот котик еще не в курсе, что существует онлайн-доставка продуктов, иначе бы он не утруждал себя лишними телодвижениями.

Главное в этом всем, не переборщить. Иначе к весне можно и не успеть сбросить лишние килограммы и потом не пройти в дверь.

А потому придется садиться на диету.

Но все проблемы можно решить, если немного заняться спортом.

При этом не обязательно даже посещать спортзал, все необходимое можно найти прямо на улице.

На этом подборка котиков подходит к концу, а нам всем приходится готовиться к понедельнику, который, как известно, день тяжелый.

Ну а если этих пушистиков вам оказалось мало, то у нас на сайте всегда можно найти больше смешных котиков.