Кардашьян мира животных: располневшая овечка повеселила сеть виляющей попой (видео)

Некоторые из пользователей сети сравнили овечку с моделью Ким Кардашьян из-за большого размера ягодиц.

Сетями разлетелось видео, на котором можно увидеть овечку с огромными ягодицами, активно двигающую объемными полушариями при ходьбе.

Соответствующее видео публикует автор детских книг Александр Толмачев на своей странице в Instagram.

На ролике можно увидеть, что другие овцы также виляют ягодицами, однако в них они не такие большие, как у главной героини видео.

Толмачев рассказывает, что объемные полушария в нижней части позвоночника овцы называются "курдюк". Эти жировые отложения необходимы на случай, если животному не будет что есть или пить. Это то же самое, что у верблюда холмы.

Некоторые люди выводят даже специальные породы с большими "курдюками". По словам Толмачева, полушария могут быть настолько большими, что напоминают один объемный нарост, или даже мешок весом 40 килограммов, который едва не касается земли.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на увиденное видео с популярной овечкой и начали шутить об ее ягодицах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно в Бангладеш умерла самая низкая корова в мире ростом 50,8 сантиметра, которую занесли в Книгу рекордов Гиннеса.